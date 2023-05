Incidente per una ex tentatrice di Temptation Island che si trova a fare i conti con una condizione di salute precaria. Parla la sorella.

Sono state ore di grande agitazione attorno all’ex tentatrice di Temptation Island Carlotta Adacher vittima di un terribile incidente stradale. La ragazza, da quanto si apprende, ha subito svariate fratture, anche al volto. Ad aggiornare tutti sulle sue condizioni è stata la sorella con un videomessaggio.

Ex Temptation Island vittima di un incidente: parla la sorella

Lettini ospedale stanza

Nei giorni scorsi si era sparsa la notizia di un brutto incidente che aveva coinvolto l’ex tentatrice di Temptation Island Carlotta Adacher. La stessa ragazza, o chi per lei, aveva pubblicato una stories sul suo profilo Instagram dove scriveva poche righe a corredo di una foto che la immortalava su un letto di ospedale.

Dopo quella foto c’era stata grandissima agitazione. Anche per questo, ora, la sorella, Alessia, ha deciso di prendere in mano il profilo della ragazza e spiegare quali siano le sue reali condizioni.

“Ciao a tutti, sono Alessia, la sorella di Carlotta. Sono qui perché lei, come ormai molti già sanno, è stata coinvolta in un grave incidente stradale. Ci tengo a precisare che non è in pericolo di vita ma ha varie fratture scomposte in viso”.

Anche per questo la sorella dell’ex tentatrice ha aggiunto: “Non può parlare, ma ci tiene a dare un seguito al profilo e voglio ringraziarvi di tutto l’affetto che dimostrate, non smettete di farlo. Il percorso non sarà facile”.

La speranza è che molto presto possa essere la stessa Carlotta a tornare abile sui social ad aggiornare tutti.

Di seguito anche il post Instagram con il videomessaggio della sorella di Carlotta Adacher:

Riproduzione riservata © 2023 - DG