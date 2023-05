I telespettatori hanno notato una frase “infelice” all’Isola dei Famosi. Ci saranno provvedimenti secondo la nuova linea di Mediaset?

Non mancano i colpi di scena all’Isola dei Famosi. Dopo il ritiro di Claudia Motta e di Marco Predolin, potrebbero esserci presto delle conseguenze a seguito di un episodio che è stato notato dai telespettatori e che, in un primo momento, era passato sottotraccia nel corso dell’ultima diretta della puntata. Protagonista Paolo Noise…

Isola dei Famosi, la frase di Noise: ci saranno provvedimenti?

Come anticipato, nel corso dell’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi, è passata inosservata, almeno sul momento, una frase infelice di Paolo Noise. Durante il collegamento per le nomination con lo studio, la voce di Radio 105 ha un po’ esaferato lasciandosi sfuggire alcune confidenze sul suo passato.

Tra il serio e l’ironico, l’uomo ha spiegato come a salvarlo dal baratro nel momento di maggiore successo sarebbe stato non l’amore, come gli era stato suggerito da Vladimir Luxuria, opinionista del reality, bensì un’altra cosa. Noise, infatti, si è lasciato andare dicendo: “Più la vagina”.

Sebbene sul momento sia scappata solo una risata, via social in tanti si sono chiesti se questa uscita possa portare delle conseguenze. Alcuni telespettatori e utenti social hanno difeso la spontaneità del conduttore radiofonico. Altri, invece, temono un provvedimento disciplinare per i toni scurrili.

ll motivo di tali timori è da ricercare da quanto accaduto al GF Vip, quando pare che l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, avrebbe imposto una nuova linea al reality e, ora, vorrebbe tenere lo stesso trend anche con l’Isola. L’obietto è quello di “ridimensionare il trash” e di conseguenza punire qualsiasi comportamento scorretto con la squalifica.

Sembra difficili che questa frase detta possa comportare tale provvedimento. Però…

