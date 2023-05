Sebbene il GF Vip si sia concluso da tempo, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlarne. Nel dettaglio il suo rapporto con Daniele Dal Moro.

Il GF Vip si è concluso ormai da tempo ma evidentemente qualche ex concorrente ancora non ne ha avuto abbastanza ed è tornato a parlarne e fare riferimenti all’edizione terminata. Parliamo di Elenoire Ferruzzi che su Instagram ha prima pubblicato uno sfogo e poi, rispondendo ai commenti, ha parlato, in modo indiretto, di “baci dati” a Daniele Dal Moro.

Lo sfogo di Elenoire Ferruzzi e “quesi baci” a Daniele Dal Moro

Elenoire Ferruzzi

“Mi chiedo cosa sarebbe successo se mi fossi baciata io con un ragazzo al GFVip visto che solo ho provato ad asserire che ci poteva essere un interesse da parte di questi ultimi e sono stata tacciata come brutta, pazza, esaurita, schifosa, sporca, mostro, fenomeno da baraccone e gli epiteti più deplorevoli che io abbia mai sentito in vita mia”, ha esordito la Ferruzzi.

“Da non sottovalutare la vostra spiegazione in merito ‘non ti vogliono non perché sei trans, ma perché fai schifo‘. Hanno imparato che è più conveniente per loro dire cosi, casomai dovessero passare poi per transfobici o omofobi. Anche perché loro hanno ‘amiche trans bellissime che sembrano delle donne‘ talmente belle da non darvi ‘fastidio’ ahahahah siete davvero esecrabili. Questa solfa raccontatela ai vostri amici del bar”.

Lo sfogo dell’ex concorrente del GF ha poi fatto riferimento rispondendo ad una fan ai baci presunti o veri con Daniele Dal Moro. “I baci con Daniele sotto le coperte ci sono stati, il GF li ha sempre nascosti”, ha scritto una utente. La Ferruzzi ha replicato prima con un like e poi con delle emoticon di applausi, quasi a “rivendicare” quanto sarebbe accaduto.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex GF:

