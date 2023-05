Una giornata allo Zoo si è trasformata in un momento di forte arrabbiatura per Cristina Marino. Il racconto dell’accaduto.

Accesa discussione con una maestra allo Zoo per Cristina Marino. La moglie di Luca Argentero, sui social, ha raccontato visibilmente arrabbiata e ancora sotto choc, di aver affrontato una insegnate che si era resa protagonista di un comportamento molto contestabile verso un proprio alunno. La Marino si trovava con sua figlia quando ha assistito alla scena che l’ha lasciata a bocca apeerta.

Cristina Marino e lo sfogo verso la maestra

Cristina Marino

“Ho bisogno di condividere al volo perché ho un nervoso…”, ha esordito nelle sue stories Instagram la Marino. Poi, ha spiegato quanto accaduto: “Sono allo zoo con Nina, ci sono 200 bambini in gita e ho appena visto una maestra che spingeva un bambino per rimetterlo in fila. Mi sono avvicinata per dirle che era agghiacciante come si stava relazionando al bambino e mi ha risposto che dovevo farmi i ca**i miei, usando la parola ca**o davanti ai bambini”.

La moglie di Argentero ha quindi voluto fare una riflessione su quanto successo: “Sono allucinata e mi fa orrore pensare come i genitori si impegnino a educare i propri figli, poi vengono mandati a scuola e le maestre si comportano così. Sono veramente innervosita e mi viene voglia di… Va beh, taccio… Ogni tanto è importante soffermarsi a pensare se quello che stiamo scegliendo per i nostri figli è veramente giusto, se le scelte sono quelle giuste e lo dico a me in primis. Mi sembrava giusto condividere questa cosa”, ha concluso prima di tornare a vedere gli animali con la figlia.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2023 - DG