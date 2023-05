Momento molto sentito all’Isola dei Famosi con due naufraghi scoppiati in lacrime. Cosa è successo in Honduras in queste ore.

Era arrivata sull’Isola dei Famosi per dare forza alla sua amica ma adesso anche la sua esperienza in Honduras è terminata. Parliamo di Nikita Pelizon che era sbarcata nel reality per dare supporto a Helena Prestes. Ora, la vincitrice del GF Vip ha dovuto salutare tutti e del daytime odierno è stato tempo dell’addio in lacrime tra le due.

Isola dei Famosi, le lacrime tra Nikita e Helena

Helena Prestes

Nel corso dell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi, Nikita ha salutato tutti i naufraghi e, in modo particolare, la sua grande amica Helena per la quale era giunta in Honduras.

Le due ragazze si sono lasciate andare e il momento è stato molto emozionante. Entrambe, infatti, sono scoppiate a piangere a conferma dell’intensità dell’esperienza del reality ma anche del loro forte legame.

“Voglio ringraziare questa vita, negli ultimi due anni. Mi ha portato Nikita, una persona che mi guarda negli occhi e mi conosce”, ha detto Helena. “Sa la parte più bella di me. Non mi ha mai mollato nonostante i miei momenti difficili, come questo. Mi ha dato tanta forza”.

Le due si sono quindi date un ultimo abbraccio e l’ex gieffina è volata via per fare i ritorno in Italia. Staremo a vedere se questa visita avrà davvero caricato Helena e se le avrà dato la forza di combattere e farsi valere ancora di più nel gioco.

Di seguito anche il post Twitter del programma con il saluto tra le due amiche:

"Nikita è un'amica per la vita", Helena e Nikita sono costrette a salutarsi 🥺❤️‍🩹 #Isola pic.twitter.com/cZO0JOx30i — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2023

