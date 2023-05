La regina del rock Tina Turner si è spenta a 83 anni e in tanti, tra gli artisti di tutto il mondo, la stanno ricordando via social.

Tina Turner si è spenta a 83 anni dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. In queste ore in tanti tra coloro che avevano amato la sua incredibile voce o avevano avuto modo di lavorare con lei – come Mick Jagger ed Eros Ramazzotti – la stanno ricordando e omaggiando via social. Il celebre cantante italiano ad esempio ha espresso in un post via social tutto il suo dolore per la scomparsa della collega e ha scritto:

“Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna , un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente”.

Tina Turner: il ricordo delle star

In queste ore in tantissimi tra fan, amici e colleghi di tutto il mondo stanno ricordando e omaggiando la celebre cantante Tina Turner, una delle voci più famose del rock internazionale. Il frontman dei Rolling Stone Mick Jagger ha scritto sui social: “Era una cantante e una performer incredibilmente talentuosa. Un’ispiratrice, una persona calda, divertente e generosa. Mi ha aiutato tantissimo quando ero giovane e non la dimenticherò mai”.

Al suo messaggio carico di cordoglio ha fatto eco quello dell’artista Gloria Gaynor, cantante di I Will Survive, che ha scritto sui social: “Sono molto triste nell’apprendere della morte di Tina Turner, la leggenda iconica che ha spianato la strada a così tante donne nella musica, sia banche che nere. Fece con grande dignità e successo quello che in poche avrebbero avuto il coraggio di fare ai suoi tempi e nel suo genere musicale”.

Tina Turner si è spenta a 83 anni a Zurigo, dove sembra che da tempo stesse lottando contro una grave malattia.

