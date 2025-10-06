Meghan Markle filma vicino al tunnel di Lady Diana a Parigi: il video scatena polemiche sui social, “È irrispettoso”.

Meghan Markle a sorpresa si è presentata a Parigi alla Fashion Week, ma ad attirare l’attenzione è stato un filmato condiviso dalla stessa duchessa di Sussex che l’ha fatta finire nella bufera mediatica. Il breve video pubblicato da Meghan su Instagram ha scatenato una nuova ondata di critiche. Ma scopriamo che cosa è successo.

“È irrispettoso”: ondata di critiche sui social

Le immagini, girate a Parigi, mostrano Meghan rilassata mentre viaggia in limousine, con i piedi appoggiati sul sedile, attraversando alcuni dei ponti più iconici della capitale francese.

Meghan Markle branded ‘insensitive’ as she films herself putting her feet up in her limo near Princess Diana crash site in Paris.



Markle shared a video putting her feet up near to the Pont d’Alma tunnel, the location where Princess Diana lost her life.



Source: NY Post pic.twitter.com/t1MrTJbv8N — Oli London (@OliLondonTV) October 5, 2025

Tuttavia, ciò che ha colpito i fan della famiglia reale è la tappa finale del tragitto: il Pont de l’Alma, lo stesso luogo dove nel 1997 morì la principessa Diana, madre del principe Harry.

Il filmato, condiviso tra le Instagram Stories, dura pochi secondi ma è bastato per infiammare i social. Molti utenti hanno definito il gesto “di cattivo gusto” e “irrispettoso”, accusando Meghan di non aver mostrato sensibilità verso il passato doloroso della famiglia Windsor.

Le critiche e la reazione dei fan della famiglia reale

Il tunnel dell’Alma è considerato un luogo simbolico e profondamente legato alla memoria della principessa del Galles. Per questo motivo, la scelta di Meghan di mostrarlo in un video apparentemente spensierato ha suscitato indignazione.

“Come può non capire quanto sia inappropriato?” ha scritto un utente su X, mentre altri hanno parlato di “provocazione” o “mancanza di empatia”.

Alcuni utenti hanno sottolineato che la duchessa “avrebbe potuto evitare di includere proprio quel tratto di strada” e che il gesto, anche se forse inconsapevole, “riapre una ferita mai davvero rimarginata“. Meghan non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, e il video è rimasto online per 24 ore.