Carlo Conti pensa all’amata artista come co-conduttrice di Sanremo 2026: lei tentenna, ma resta la prima scelta.

Carlo Conti è già immerso nei preparativi per il Festival di Sanremo 2026. Mentre procede la selezione dei brani in gara, il direttore artistico starebbe definendo anche il nome della co-conduttrice che lo affiancherà sul palco dell’Ariston. Secondo indiscrezioni, la scelta potrebbe ricadere su un’artista amatissima dal pubblico italiano, che negli ultimi anni ha dimostrato talento anche come conduttrice televisiva.

Sanremo 2026, la scelta di Carlo Conti: una co-conduttrice amatissima

Da mesi Carlo Conti lavora alla prossima edizione del Festival, che potrebbe essere la sua ultima alla guida della storica kermesse. Il conduttore toscano ha già ascoltato oltre cento brani proposti dai Big, tra i quali dovrà selezionare al massimo ventisei artisti. I nomi ufficiali dovrebbero essere annunciati, come da tradizione, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre durante il TG1. Ma oltre ai concorrenti, cresce la curiosità attorno al nome che affiancherà Conti sul palco di Sanremo 2026.

Secondo le anticipazioni pubblicate da Gabriele Parpiglia nella rubrica Chicchi di Gossip, il presentatore avrebbe un desiderio ben preciso: condividere la scena con Giorgia.

Giorgia – www.donnaglamour.it

“Conti vuole Giorgia! I rumors sono insistenti: per il prossimo Festival della Canzone Italiana Carlo Conti vorrebbe al suo fianco Giorgia, che a X Factor ha superato brillantemente l’esame da conduttrice. Lei al momento tentenna, ma resta la prima scelta” ha scritto il giornalista.

Giorgia verso l’Ariston: le parole dell’artista fanno sperare

Al momento non c’è conferma ufficiale, ma la possibilità non appare così remota. La stessa Giorgia, in un’intervista a Leggo lo scorso luglio, aveva confessato: “Ti dico di sì. Il posto però è occupato (ride). Quando sarà libero, sarò decrepita. Ma la direzione artistica mi piacerebbe da morire“. Parole che oggi assumono un significato nuovo, soprattutto dopo il successo ottenuto come conduttrice a X Factor.

Resta da capire se la cantante accetterà la proposta e se davvero salirà sul palco dell’Ariston al fianco di Carlo Conti. Di certo, la sua presenza a Sanremo 2026 sarebbe un ritorno emozionante per una delle voci più amate della musica italiana, capace di unire talento, eleganza e una lunga storia con il Festival che l’ha consacrata.