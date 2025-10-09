Serena Grandi: “Ho perso 20 chili”, ecco cosa le è successo

Serena Grandi racconta il dolore per la madre, la malattia e il cambiamento radicale dopo l’operazione: “Sono vegetariana”.

Serena Grandi è tornata in televisione, ospite del programma La Volta Buona, dove ha parlato del periodo più difficile della sua vita. L’attrice ha spiegato che il suo cambiamento fisico non è frutto solo di nuove abitudini, ma anche di esperienze dolorose che l’hanno profondamente segnata. Dopo la morte della madre Marina, Serena ha infatti affrontato un tumore al seno e un percorso personale di guarigione, sia fisica che interiore. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Serena Grandi: “Un periodo molto duro”

“È stato un periodo molto duro” ha raccontato durante l’intervista con Caterina Balivo.

“Ero gonfia per via di farmaci e stress. Poi ho ricevuto la diagnosi di tumore al seno sinistro. Si dice che quando colpisce da quella parte, vicino al cuore, è segno di un grande dolore, e per me era davvero così” ha rivelato.

Serena Grandi

Serena Grandi ha spiegato di essere stata operata e di aver deciso di raccontare la sua esperienza per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione.

L’attrice non ha nascosto le difficoltà vissute, ma ha mostrato anche la forza con cui è riuscita a rialzarsi. Dopo l’intervento, ha cominciato a cambiare il suo stile di vita, adottando un’alimentazione più equilibrata e scoprendo un nuovo rapporto con il proprio corpo.

Un nuovo equilibrio e venti chili in meno

Nel corso dell’ultimo anno, Serena Grandi ha perso 20 chili e, come lei stessa ha raccontato, si sente più serena e consapevole.

“Da un annetto sono vegetariana. Non mangio carne rossa né pesce, mangio cose semplici, pane e prosciutto. Pizze e fritti non li tocco da anni. A volte a pranzo mi concedo un gelato, oppure un panino se mi va“.

Un cambiamento che non riguarda solo l’aspetto fisico, ma anche quello emotivo.