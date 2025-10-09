Valentina Persia torna in tv col suo show e lancia battute su De Martino e Belen: “Se conducessi io Affari Tuoi…”.

Valentina Persia torna in prima serata con la sua energia inconfondibile. Dal 9 ottobre debutta sul Nove con “Sinceramente Persia – One Milf Show“, un programma tutto suo che segna un traguardo importante dopo trent’anni di carriera. Al suo fianco ci saranno Omar Fantini e Alessio Viola, in un viaggio tra comicità e riflessioni sulla società di oggi. La prima puntata promette scintille, grazie alla presenza di Belen Rodriguez, prima ospite del programma. Ma non sono passate inosservate alcune stoccate dirette a Stefano De Martino.

Tra Belen e Stefano De Martino: il “derby” della tv

Sulla showgirl argentina, Persia racconta di aver trovato subito un’intesa: “Abbiamo molto in comune. Non ce ne frega un ca**o, né a me né a lei“.

Nel suo modo diretto e tagliente, Valentina Persia non rinuncia a lanciare una frecciatina anche a Stefano De Martino, protagonista di “Affari Tuoi”. “Se ci vado io faccio il doppio di De Martino… per ridere, ovviamente” scherza, definendo la competizione televisiva “un derby mediatico”. Poi aggiunge con ammirazione: “È figo e ha la giusta cazzimma“.

La comica osserva anche il cambiamento del programma: “Con Amadeus c’era pure la signora di 90 anni, ora ci sono tutte belle ragazze. È bello far vedere il gioco fatto dai giovani“.

“Non si può dire niente ma si può fare di tutto”: la visione di Valentina Persia

“Sinceramente Persia” è un viaggio tra satira, vita quotidiana e riflessioni profonde. Valentina affronta temi come infedeltà, generazioni e stereotipi italiani, con l’obiettivo di far ridere ma anche pensare.

“Oggi è più difficile far ridere – spiega – perché non si può dire più niente, ma poi si può fare di tutto. Il politicamente corretto si attiva solo quando conviene“.

Accanto a Belen, nella prima puntata ci saranno Ciro Ferrara e il comico Mandrake, volto del web. Persia crede nel valore della gavetta e della sostanza, più che nei numeri dei social. Il suo sogno ora è portare la sua energia anche al cinema: “Mi piacerebbe lavorare con un regista come Ozpetek, perché lui sa valorizzare le attrici con carattere“.