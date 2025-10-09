Raimondo Todaro di nuovo in ospedale: la verità dietro quella foto

Raimondo Todaro rassicura i fan dopo i controlli in ospedale dopo l’annuncio dei tumori: “Non ho niente, tutto apposto”.

Raimondo Todaro ha fatto preoccupare i fan dopo aver pubblicato una foto dall’ospedale, ma il coreografo ha poi chiarito tutto con il suo consueto spirito ironico. L’ex professore di Amici, recentemente operato per la rimozione di due tumori, si è sottoposto ad alcuni controlli di routine e ha voluto condividere con i suoi follower l’esito delle analisi, fugando ogni timore e riportando il sorriso ai tanti che lo seguono.

Raimondo Todaro e la foto in ospedale: “Tutto apposto, non ho niente”

Lo scatto pubblicato da Raimondo Todaro tra le storie Instagram aveva fatto temere il peggio. Il ballerino, infatti, si è mostrato in ospedale, lasciando intendere di essere di nuovo sotto osservazione medica.

Dopo pochi minuti, però, è arrivata la rassicurazione che tutti aspettavano. “Tutto apposto. Non ho niente e vaffanc**o“, ha detto sorridendo in un video condiviso con i fan, lasciandosi andare a una battuta liberatoria che ha sciolto la tensione.

Raimondo Todaro – www.donnaglamour.it

Todaro ha spiegato di essersi sottoposto a una serie di controlli programmati dopo l’intervento di qualche mese fa. Al suo fianco, l’amico e cavaliere di Uomini e Donne Diego Tavani, che lo ha accompagnato e sostenuto durante la visita. Gli esami hanno confermato che la situazione è stabile e non ci sono nuove preoccupazioni. “Va tutto bene” ha ribadito il coreografo, apparendo sereno e sorridente.

Il racconto di Raimondo Todaro sulla malattia e la rinascita

Solo pochi giorni fa, Raimondo Todaro era stato ospite di Verissimo, dove aveva parlato apertamente del periodo difficile che ha affrontato. “Ho rimosso due tumori nello stesso punto. In totale ho avuto quattro tumori, tre maligni” aveva raccontato con sincerità, spiegando come i controlli periodici siano ormai parte della sua vita quotidiana.

“Sarà così per sempre, ma il fatto di tenermi monitorato mi permette di intervenire subito. È diventata una routine: trovano polipi, mi operano, resto fermo tre giorni e poi torno a lavorare” ha rivelato.