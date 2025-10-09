Grave lutto in TV: addio al volto storico del meteo

È morto Paolo Sottocorona, meteorologo di La7. Aveva 77 anni. L’annuncio commosso di Enrico Mentana spiazza i telespettatori.

È morto Paolo Sottocorona, storico meteorologo e volto amatissimo di La7. Aveva 77 anni. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata nella serata di mercoledì 8 ottobre dal direttore Enrico Mentana con un messaggio pubblicato sui social: “Un nostro lutto grave: se ne è andato Paolo Sottocorona“. In pochi minuti il post è stato sommerso da migliaia di commenti e messaggi di cordoglio da parte di colleghi, telespettatori e ammiratori che, per oltre vent’anni, avevano seguito con affetto le sue previsioni.

La scomparsa di un volto storico della televisione italiana

Il post di Enrico Mentana ha spiazzato i telespettatori che da anni seguivano le previsioni meteo di Sottocorona.

Pochi giorni prima della sua scomparsa, Paolo Sottocorona era apparso in tv con il suo consueto tono pacato, chiudendo la diretta con una poesia dedicata a Gaza. Un gesto di sensibilità che molti hanno ricordato come il simbolo della sua umanità e del suo modo discreto di parlare del mondo.

“Ci mancherà la sua voce e la sua gentilezza” hanno scritto in molti. Non era solo un meteorologo, ma un divulgatore capace di unire competenza e calore umano, con la delicatezza di chi sapeva che anche dietro le nuvole può nascondersi un raggio di sole.

Una vita tra la scienza e la televisione

Nato a Firenze nel dicembre del 1947, Paolo Sottocorona si era laureato in Ingegneria dopo aver frequentato il liceo classico. La sua carriera iniziò nel 1972, quando entrò come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare.

Per quasi quindici anni fu impegnato tra l’aeroporto di Guidonia e il Centro Nazionale di Meteorologia, approfondendo la conoscenza dei fenomeni atmosferici.

Dopo l’esperienza nell’Aeronautica, Sottocorona approdò prima in Rai, collaborando con “Unomattina“, poi a Telemontecarlo, dove divenne autore e conduttore di una rubrica di previsioni e del programma “La posta del Meteo“.

Per un periodo curò anche le previsioni di Radio Capital, fino ad arrivare nel 2002 su La7, dove per oltre vent’anni ha condotto “Tempo al tempo“, divenendo un punto di riferimento per il pubblico.