“C’è tutta la mia vita”: il video annuncio inaspettato di Sonia Bruganelli

Tramite un filmato condiviso sui propri canali social, Sonia Bruganelli ha comunicato una novità importantissima legata alla sua vita personale e professionale.

Non solo le voci in merito ad una sua possibile partecipazione ad un reality. Adesso Sonia Bruganelli è tornata a far parlare per un annuncio inaspettato fatto proprio da lei. La donna, tramite un video condiviso sui canali social, ha reso noto ai suoi seguaci di aver scritto un libro. Si tratta di un’opera nella quale si trova “tutta la sua vita”.

Sonia Bruganelli: l’annuncio sul libro

“Tutta la vita ho letto libri e mai avrei pensato di scriverne uno, e invece eccolo qui, solo quello che rimane”, ha fatto sapere in un post social con tanto di video Sonia Bruganelli in merito alla sua nuova avventura professionale legata alla scrittura di un libro. “Dentro ci sono le mie gioie, i miei dolori e tutte le scelte che mi hanno cambiata”.

Sonia Bruganelli

La Bruganelli, nella clip mostrata al pubblico per annunciare l’uscita del suo libro, ha aggiunto: “Ma ci sono anche i libri che mi hanno accompagnata […]. Sono stati dei compagni silenziosi che mi hanno aiutato a capire meglio chi io sia. Dal 21 ottobre lo trovate in tutte le librerie e ora è già in pre-order su tutti gli store digitali”.

Le reazioni

La figura della Bruganelli, come ben sappiamo, è sempre stata piuttosto criticata e ritenuta controversa da parte del pubblico della televisione e dei social ma, a quanto pare, l’annuncio sul libro ha trovato tanti pareri favorevoli. Aldilà delle emoticon con la faccina a cuore del suo compagno, Angelo Madonia, per la bella Sonia sono arrivati tantissimi pareri felici ed entusiasti. “Non vedo l’ora di leggerlo”, ha scritto un fan. “Sonia, è una bellissima notizia. Voglio sapere tutto”, ha scritto nei commento un altro seguaci. Staremo a vedere quali racconti saranno presenti all’interno del libro ‘Solo quello che rimane’.