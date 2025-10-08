Magnini si racconta: perché ha detto sì a Ballando e il ruolo della Carlucci

L’ex campione del nuoto Filippo Magnini protagonista a Ballando con le Stelle: le parole sulla sua partecipazione e su Milly Carlucci.

Un nuovo inizio per Filippo Magnini e Giorgia Palmas, ma anche una nuova esperienza in tv per l’ex campione del nuoto, presente nel cast dei concorrenti di Ballando con le Stelle e alle prese con una avventura assolutamente inedita. L’uomo ha avuto modo di raccontare qualche retroscena a Tv Sorrisi e Canzoni svelando persino come sia la padrona di casa, Milly Carlucci, “dietro le quinte”.

Filippo Magnini e l’esperienza a Ballando con le Stelle

C’era grande attesa nel vederlo alle prese con una disciplina lontana dal suo mondo ma Filippo Magnini pare, piano piano, essere sempre più a proprio agio sul palco di Ballando con le Stelle. A Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex campionissimo del nuoto ha raccontato il perché della sua decisione di prendere parte alla trasmissione. “È stata una scelta di famiglia. All’inizio ero restio perché la lontananza da casa mi distrugge, ma ne ho parlato con Giorgia e abbiamo capito che poteva funzionare”.

E ancora: “Poi è un programma bellissimo che mette addosso tanta adrenalina, quindi riaccende il mio spirito agonistico. L’unico segreto è allenarsi tanto. Alessandra (Tripoli ndr)? È molto precisa, grazie a lei mi sono reso conto che il ballo non è solo la coreografia”, ha raccontato ancora Magnini.

Milly Carlucci: come si comporta “dietro le quinte”

Tra i vari passaggi dell’intervista, Magnini ha raccontato anche come sia la padrona di casa dietro le quinte: “Milly è onnipresente. Ballando con le stelle è casa sua, tu entri in punta di piedi e lei ti fa sentire subito a tuo agio. Non si limita a presentare, viene anche alle prove per assicurarsi che siamo felici di ciò che andremo a fare. E io sono contentissimo”, ha concluso l’ex campione del nuoto.