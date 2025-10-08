Raoul Bova e Rocio, spunta l’accordo economico: i dettagli

Dopo essersi separati, pare che Raoul Bova e Rocio Munoz Morales abbiano deciso di accordarsi a livello economico. I dettagli.

Le voci su una nuova presunta relazione o per lo meno frequentazione riguardanti Raoul Bova si stanno facendo sempre più insistenti. Eppure, ad attirare l’attenzione in queste ore è stata una notizia relativa alla separazione da Rocio Munoz Morales. La ex coppia, infatti, pure non essendo sposata, avrebbe raggiunto un accordo di tipo economico in modo “pacifico”.

Raoul Bova e Rocio: accordo pacifico trovato

Dopo aver superato la fase di grande clamore mediatico a seguito della note vicende che li hanno coinvolti, la situazione tra Raoul Bova e la ex compagna Rocio Munoz Morales sembra essersi stabilizzato al meglio. In particolare, anche per il bene delle figlie, i due volti dello spettacolo sembrano non aver intenzione di “farsi la guerra”.

A riportare alcune interessanti indiscrezioni su quello che sarebbe un “accordo economico” tra le parti è stato l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Pare, appunto, che pur di non finire in tribunale e farsi ulteriormente del male, Bova e la Morales abbiano deciso di negoziare un patto pacifico.

I dettagli

Secondo quanto riferito nella sua newsletter da Parpiglia, la coppia “in gran segreto proprio pochi giorni fa, ha raggiunto un accordo economico ‘pacifico’ tra le parti. Niente tribunali, dunque, ma accordi presi con buon senso da parte di entrambi gli ex innamorati”. L’esperto ha anche fornito altri dettagli. Pare, inoltre, che “la casa resta alla showgirl e Bova vedrà regolarmente le figlie”.

A quanto pare Rocio e Raoul hanno intenzione di vivere nel modo più sereno possibile questo momento della loro vita. Tra le ragioni principali, come ben noto, le due figlie, Alma e Luna, che dovranno essere protette ad ogni costo come più volte sottolineato da entrambe le parti.