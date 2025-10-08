Alessandra Celentano: la rivelazione sulla sua bravura ad Amici raccontata in diretta

La scuola di Amici è entrata nel vivo e gli allievi stanno imparando a conoscere anche i propri insegnanti. Interessante il retroscena sulla maestra Alessandra Celentano.

Aveva già fatto capire le regole in modo chiaro parlando ad una sua ballerina. Adesso la maestra Alessandra Celentano è stata di nuovo chiamata in causa durante una lezione ad Amici con il danzatore Alex. La professoressa, senza essere presente in classe, è stata tirata in ballo da Mattia Zenzola che ha rivelato un retroscena proprio sulla Cele.

Amici: Alex prepara un compito di Alessandra Celentano

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici andato in onda su Canale 5, il focus è stato sul ballerino Alex che si stava preparando a svolgere un compito assegnato dalla maestra Alessandra Celentano. In particolare si è discusso dell’abbigliamento ed è intervenuta anche Maria De Filippi oltre che il ballerino professionista Mattia Zenzola, ex vincitore del talent.

Alessandra Celentano – www.donnaglamour.it

A quanto pare, Alex è abituato a presentarsi a lezione con diverse camicie sopra, cosa che alla maestra Celentano non piace affatto. In questa ottica, Zenzola gli ha rivelato un retroscena molto importante che ha messo in evidenza la bravura della professoressa.

Il retroscena svelato da Mattia

Parlando con Alex, e sollecitato anche dalla De Filippi che era in collegamento, Zenzola ha svelato come gli insegnamenti e le regole della Celentano, anche in ambito abbigliamento gli siano state assolutamente d’aiuto a livello personale e professionale. “Lui si riempiva di cose”, ha svelato Maria riferendosi a Mattia. “Io ero pieno di fasce, fascette e bandane […]. La Celentano mi ha tolto tutto: collane, fasce e fascette. Paradossalmente mi sono visto molto meglio: mi ha spogliato e messo a nudo. Là ho capito tante robe”. Come se ce ne fosse bisogno, quindi il danzatore soprattutto di latino ha messo in evidenza le grandi doti della insegnante di Amici.