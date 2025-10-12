Mondo del cinema in lutto: all’età di 79 anni è morta la celebre attrice internazionale Diane Keaton. La famiglia ha chiesto la massima privacy.

Il mondo del cinema deve fare i conti con un altro terribile lutto. Dopo la dipartita del famoso attore italiano, ecco che il settore è chiamato ad affrontare la morte della famosissima Diane Keaton, star internazionale e vincitrice di un Premio Oscar per l’interpretazione di Annie Hall nel film ‘Io e Annie’ del 1977. A rendere nota la triste notizia la sua famiglia.

Morta Diane Keaton: l’annuncio

Sono ore di grande amarezza e sgomento per il mondo del cinema che si è trovato a fare i conti con la terribile scomparsa della famosa attrice internazionale Diane Keaton. La donna è morta all’età di 79 anni e a renderlo noto è stata la sua famiglia che ha chiesto di avere la massima privacy in questo momento di grande dolore.

In questo senso non sono state rese note le cause della morte che è arrivata, almeno per la maggior parte dei fan, come un fulmine a ciel sereno. Secondo le uniche informazioni trapelate, la Keaton è venuta a mancare mentre si trovava in California. I suoi cari, su tutti la figlia Dexter, 29 anni, e il figlio Duke, 25, hanno chiesto privacy, secondo quanto riferito da un portavoce della famiglia che ha confermato tutto alla rivista People.

A People, una fonte ha spiegato cosa sarebbe accaduto alla donna: “Nei suoi ultimi mesi, era circondata solo dai suoi familiari più stretti, che hanno scelto di mantenere la massima riservatezza. Persino gli amici di lunga data non erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo”, il commento relativo a quello che sarebbe stato un peggioramento improvviso delle condizioni dell’attrice. “Il suo declino è stato improvviso, ed è stato straziante per tutti coloro che le volevano bene. È stato così inaspettato“.

La carriera

Il nome della celebre attrice è diventato famoso nel mondo soprattutto negli anni ’70 grazie al suo ruolo nei film ‘Il Padrino’ e alle sue collaborazioni con il regista Woody Allen. La Keaton ha raggiunto l’apice con la vittoria del Premio l’Oscar come migliore attrice per ‘Io e Annie’. La sua lunga carriera ha visto poi tanti altri film come Il club delle prime mogli, oltre che diverse collaborazioni con la regista Nancy Meyers e la serie Book Club.