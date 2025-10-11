Dal “giallo” sull’annuncio della De Lellis alla novità di Fedez: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv: andiamo a scoprire tutti i migliori gossip della settimana.

Non solo la confessione personalissima di Diletta Leotta. Nel corso di questi ultimi giorni sono state davvero parecche le notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv. A far parlare sicuramente il giallo sull’arrivo della prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe ma anche il particolare annuncio di Fedez sul sui libro. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana dal 6 al 10 ottobre 2025.

Giulia De Lellis e Tony Effe genitori “con giallo”

Una settimana bellissima per Giulia De Lellis e Tony Effe. La coppia, infatti, ha dato il benvenuto al mondo alla piccola Priscilla, la prima figlia. L’arrivo della bimba, però, è stato oggetto di diversi dubbi legate soprattutto alle tempistiche del parto. Sul web parecchi utenti si sono detti sicuri che la bimba sia nata prima dell’annuncio ufficiale.

Qualcuno ha addirittura spiegato che la De Lellis abbia “venduto” l’esclusiva a qualche settimanale prima di dare l’effettivo annuncio della nascita della piccola. Staremo a vedere quando la ragazza vorrà rispondere a tutte le voci. Intanto benvenuta Priscilla.

Lo scoop su Rosa Chemical

Nel corso degli ultimi giorni ha fatto molto parlare Rosa Chemical e quello che sarebbe stato un flirt biricchino prima di una puntata di Ballando con le Stelle. Il cantante sarebbe stato nella casa di una nota attrice e avrebbe vissuto alcune ore di fuoco prima di scendere poi in pista nel programma di Rai 1 con Milly Carlucci…

Selvaggia Lucarelli e il “no” al GF

Protagonista in queste ore anche Selvaggia Lucarelli che ha dato la propria versione dei fatti in merito al presunto “no” al ruolo di opinionista del Grande Fratello. La penna graffiante ha parlato di “tempi sbagliati” ammettendo quindi le sue motivazioni riguardo la proposta declinata…

Il libro di Fedez: i dettagli

Ha deciso di far parlare la musica ma non solo. Fedez ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo libro. Un mix di emozioni e spiegazioni degli alti e dei bassi vissuti negli ultimi tempi. Con un post social, il rapper ha dato una anteprima della sua opera che racconterà un lato mai visto prima.

Fiocco rosa per Benji

Un’altra bellissima notizia ha riempito di gioia gli appassionati di musica e in generale i seguaci di Benjamin Mascolo. Il cantante è diventato papà. Infatti, la sua compagna Greta Cuoghi ha partorito dando alla luce una bellissima bambina.