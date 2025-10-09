Rosa Chemical, “irrefrenabile passione” prima di Ballando: scoppia il gossip

Cosa sarebbe accaduto prima di Ballando con le Stelle a Roma: il retroscena sulla passione scoppiata tra Rosa Chemical e una nota attrice.

C’è chi lo ha definito “molto dotato” ma, probabilmente, parlava solo della danza e della sua performance a Ballando con le Stelle. Eppure, certe “doti” sembrano essere tornate a galla sotto altri aspetti. Stiamo parlando di Rosa Chemical che si è trovato ora al centro di uno scoop davvero interessante che lo vorrebbe aver trascorso una serata di fuoco con una nota attrice prima della trasmissione di Rai 1 con Milly Carlucci.

Rosa Chemical: le simpatie a Ballando

Protagonista a Ballando con le Stelle in coppia con Erica Martinelli, Rosa Chemical sembra essersi messo in gioco al 100% nella trasmissione di Rai 1 con Milly Carlucci. Il rapper, infatti, è sicuramente tra le note positive della gara e nessuno si sarebbe mai immaginato un’applicazione simile e anche, fin da subito, bei risultati.

Rosa Chemical – www.donnaglamour.it

Il merito, secondo alcuni, sarebbe proprio della sua insegnante con la quale Rosa avrebbe instaurato un ottimo feeling. Qualcuno, addirittura, aveva ipotizzato una “simpatia” particolare che, però, viste le ultime notizie, potrebbe essere stata messa momentaneamente da parte.

La serata di fuoco: impazza il gossip

Su Oggi, infatti, ecco Alberto Dandolo fornire uno scoop niente male che riguarda proprio Chemical. “Fermi tutti! È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma”, si legge. “Rosa, al secolo Manuel Franco Rocati, a una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le stelle, ha trascorso infatti una indimenticabile notte con la figlia del grande Giuliano”.

Secondo l’esperto, “i due piccioncini, dopo un primo approccio virtuale, si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo vivaci momenti di intimità. I loro incontri sono avvenuti in gran segreto nel quartiere romano di Trastevere nella lussuosa casa dell’attrice, la stessa in cui ha vissuto buona parte della sua vita il padre Giuliano e nella quale il cantante è stato visto più volte entrare in piena notte”. Lo stesso Dandolo si è poi domandato: “È vero amore o solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo…”. Staremo a vedere…