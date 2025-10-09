Grande Fratello, il biglietto imbarazzante: la gaffe sull’italiano diventa virale. La foto

Succede anche questo al Grande Fratello: un bigliettino scritto a mano con alcuni errori di italiano è diventato virale sul web.

Non solo l’ultima novità in tema “feeling” che sembra essere arrivata nella Casa del Grande Fratello. In queste ore a far parlare è stato, a quanto pare, anche un bigliettino decisamente particolare che il web non ha mancato di far notare. Si tratta di un foglietto nel quale sono presenti diversi errori di italiano che non sono passati inosservati…

Grande Fratello: il biglietto virale

Come ogni anno all’interno della Casa più spiata d’Italia sono diverse le tematiche che finiscono al centro dell’attenzione. Nel corso di queste prime giornate del GF, a prendersi la scena sono state alcune delle storie dei vari concorrenti. Ora, invece, è stato un curioso bigliettino diventato presto virale sul web.

Sebbene non ci sia chiaro il contesto e la dinamica dell’accaduto, è stato possibile venire a conoscenza di un foglietto dove risultano esserci diversi errori di italiano. “Se prima vi avremo accolto con entusiasmo, ora… Per questa cosa che avete fatto, quando entrerete, ne prenderemo atto”, si legge in una prima parte. Successivamente, lo stesso foglio è stato apparentemente corretto ma non con il risultato sperato: “Se prima vi avessimo accolto con entusiasmo, ora… Per questa cosa che avete fatto, quando entrerete, ne prenderemo atto”,

Il post che chiama in causa Perla Vatiero

Sui social pare che a scrivere tali castronerie siano stati Jonas e Rasha che si sono corretti, sbagliando, in modo reciproco. L’attenzione, però, si è focolizzata anche su un’altra persona che, in realtà, ad oggi non ha nulla a che vedere con il Grande Fratello. Nel post circolato sul web con tale biglietto, infatti, si è fatto il nome di Perla Vatiero, ex concorrente delle passate edizioni, “accusata” di non avere certo un italiano ottimale. “Livello d’italiano: Perla Vatiero“, ha commentato tale utente V che ha diffuso il post. In molti hanno difeso la ragazza, chiamata in causa senza motivo. Staremo a vedere se ci saranno risposte dalla diretta interessata.