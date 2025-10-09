“Sono rinata. Mi sono liberata della paura”: Mew si confessa (anche in amore)

Dopo Amici tante voci sul suo conto: Mew si racconta in una bella intervista a tuttotondo a margine dell’uscita del suo primo EP ‘Quando nessuno ci vede’.

La partecipazione ad Amici, l’uscita di scena e un periodo di silenzio. Ora per Mew è il momento di prendersi le proprie rivincite, sia a livello personale che professionale. Al netto delle varie voci in tema amore che la vedrebbero vicina ad Irama, ecco la giovane artista pronta al suo primo EP ‘Quando nessuno ci vede’. Intervistata da Vanity Fair, la ragazza si è lasciata andare a diversi passaggi profondi che riguardano la sua rinascita.

Mew e il primo EP

“Prima di scrivere questo EP ho vissuto un periodo nero in cui mi veniva di utilizzare un linguaggio molto tosto che, però, ho deciso di risparmiare al pubblico”. Sono state queste le parole di Mew a Vanity Fair in merito alla voglia di rivincita dopo un momento no della sua vita. “Adesso che, in quest’ultimo anno e mezzo, sono riuscita a trovare la chiave giusta ho capito che avrei potuto affrontare tutto senza censura, ma attraverso una visione più positiva e lucente”.

La ragazza ha spiegato ancora: “Oggi mi sento quasi rinata perché vedo la vita in maniera più brillante di prima”. Ad aiutarla è stata la terapia: “Ho capito tante cose di me che prima erano un po’ offuscate, e questo mi ha aiutata a vivere in maniera più leggera alcune situazioni che prima mi appesantivano”.

L’amore e le paure che non ci sono più

Parlando del suo EP e del fatto che vengano raccontate alcune delle sue paure superate, Mew ha aggiunto dei passaggi molto interessanti in tema amore: “La mia primissima relazione è durata cinque anni, ed era con un ragazzo molto più grande di me: avevamo due visioni di vita diverse che, a lungo a dare, mi hanno fatto capire che ci sono diversi tipi di amore. Quello che stavo vivendo con quel ragazzo non era buono”, ha detto.

Per la giovane artista ora è focalizzata su cosa la faccia stare bene: “Ho voglia di vivere serena, di avere una persona accanto che sia un plus nella mia vita e non una dipendenza”. Sul tema fidanzato: “Io, ad oggi, non sento il bisogno di avere per forza qualcuno vicino, e va bene così”. E ancora sulle paure legate alle persone: “Di quale mi sono liberata? Della paura di non piacere alle persone. Ho finalmente capito di non poter piacere a chiunque […]”.