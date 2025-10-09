Ambra Angiolini, la confessione inattesa sull’amore: “Come sto oggi”

Spesso seguita anche per questioni legate alla sua vita privata, Ambra Angiolini ha raccontato qualcosa in più sul suo momento in tema amore.

Il suo nome è spesso associato a quello di Francesco Renga che ha da poco raccontato il vero rapporto con lei. Ma al momento, Ambra Angiolini non ha “bisogno di qualcuno per stare in piedi”. Lo ha dichiarato lei stessa al podcast ‘Fuori Onda’ del Corriere della Sera sottolineando come la sua visione dell’amore sia cambiata nel corso del tempo.

Ambra Angiolini e l’amore

Intervenuta nel podcast ‘Fuori Onda’ del Corriere, Ambra Angiolini si è raccontata a tuttotondo sulla sua vita privata e professionale. Importanti i passaggi in tema amore e relazioni che hanno subito, dal suo punto di vista, nel corso degli anni, una trasformazione notevole, soprattutto a carattere personale. “Non sopporto più di dire ti amo ad una persona solo per quello che mi fa succedere di bello”, ha precisato Ambra.

Ambra Angiolini – www.donnaglamour.it

La Angiolini ha spiegato al podcast di voler dire il “ti amo” “per come lo vedo lavorare, perché condivide le sue cose, tanto da ammirarlo e dire ‘che fortuna’. E poi tutto il resto si somma, almeno questo è ciò che desidero a 48 anni. ll resto non mi interessa più, non c’è qualcosa che mi fa scattare”, ha aggiunto ancora la famosa conduttrice e attrice.

Il momento attuale della donna

A proposito di relazioni e del suo attuale momento, Ambra – reduce dalle relazioni con Massimiliano Allegri e Andrea Bosca – ha aggiunto in modo molto sincero: “In questo momento non ho bisogno di qualcuno per stare in piedi, ho più voglia di poter incontrare una persona che, emotivamente, mi trasmette passione e che mi piace per l’idea di come sta al mondo”, ha fatto sapere la donna con grande sincerità e tanta onestà sotto ogni punto di vista.