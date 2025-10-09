“Un lavoro speciale”: Cecilia Rodriguez e l’ultimo shooting con il pancione

Manca ormai pochissimo all’arrivo del primo figlio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. L’argentina alle prese con uno shooting speciale.

Dopo aver mostrato la cameretta che accoglierà la piccola primogenita, Cecilia Rodriguez si è mostrata ancora a lavoro prima di dare alla luce la sua bellissima Clara Isabel. L’argentina, infatti, tramite una serie di stories su Instagram ha fatto vedere come sia alle prese con un ultimo shooting fotografico, presumibilmente l’ultimo prima del parto.

Cecilia Rodriguez: lo shooting con il pancione

La bellissima Cecilia Rodriguez non vede l’ora di poter abbracciare la sua primogenita, Clara Isabel. L’argentina è arrivata ormai al nono mese e tra poco sarà chiamata a dare alla luce la bimba tanto attesa con il marito Ignazio Moser. Ma prima, ecco un ultimo shooting rigorosamente con il pancione bello in vista.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

Chechu si è fatta vedere nelle sue stories Instagram impegnata in un “lavoro speciale”, come lei stessa lo ha definito. In tutto il suo splendore, l’argentina sta probabilmente realizzando un servizio fotografico per qualche campagna di lavoro o, chissà, magari proprio come ricordo prima del parto con il quale darà al mondo la sua bimba.

Il ricordo di Aspi

In questo contesto di attesa e di grande emozione, la Rodriguez ha avuto modo di aprirsi anche su un altro delicato tema, quello legato alla scomparsa del suo amato cagnolino Aspirina. La donna, infatti, prima dello shooting ha condiviso un post molto speciale in riferimento a come stia affrontando l’assenza del suo amico a quattro zampe: “Mi manchi Aspi…. Sto imparando, soprattutto accettando, giorno dopo giorno, a convivere con la tua partenza”, le sue parole ricche di dolcezza ma anche con una nota di dolore. Diversi sono stati i messaggi d’affetto ricevuti dalla donna che ha sicuramente trovato moltissima solidarietà e forza nelle parole e nei commenti dei fan e degli amici.