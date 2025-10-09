Clizia Incorvaia: “Ecco cosa ho scoperto alla soglia dei 40 anni”

A margine del suo 40esimo compleanno, Clizia Incorvaia ha voluto fare una serie di riflessioni social con i suoi fan.

Si è spesso esposta con argomenti molto personali legati anche all’aborto subito e alla relazione con Paolo Ciavarro. Ora, alla soglia dei 40 anni, Clizia Incorvaia ha svelto di svelare cosa abbia imparato dalla vita. Con grande maturità, la donna si è confessata ai fan con tanto di racconto personale legato al suo modo di porsi e di affrontare tutto.

Clizia Incorvaia e i 40 anni

Il 10 ottobre festeggia il compleanno e alla soglia dei 40 anni, Clizia Incorvaia ha deciso di fare alcune riflessioni e di discutere con i propri fan di alcuni argomenti molto importanti relativi agli insegnamenti tratti dalla vita. La donna ha rivelato cosa abbia scoperto proprio avvicinandosi alla tanto attesa “cifra” tonda degli anta.

“Ragazzi, buongiorno. Alla vigilia del mio compleanno faccio una riflessione. Ho finalmente scoperto, dopo i 40, che non me ne frega più un cavolo di niente dell’opinione degli altri”, ha esordito. “Sono stata anni della mia vita a pormi il problema di cosa pensassero gli altri di me. A cosa fosse giusto e sbagliato per loro, nel senso che… a cosa fosse, come dire, secondo le maschere sociali, come io dovessi essere. Adesso finalmente mi sento libera”, ha aggiunto Clizia spiegando di aver raggiunto tale “libertà” solo arrivando a questa età.

La domanda ai fan e le risposte

Il discorso della Incorvaia si è poi spostato sulle sue fan con la stessa domanda rivolta a loro. Una di queste ha risposto: “Che la terapia non è per i pazzi, è la palestra per tutti, avendo muscoli emotivi da allenare”. Dal suo punto di vista, Clizia ha deciso di rispondere alla utente: “Bravissima! Io faccio psicanalisi da anni e mi ha aiutato tanto. Così la palestra mi aiuta tanto a livello mentale a scaricare e a rilasciare endorfine, ovviamente fondamentali per il benessere psico fisico”.