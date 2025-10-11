Una gaffe leggendaria avvenuta a La Ruota della Fortuna torna virale sui social: intanto continua il boom di ascolti di Gerry Scotti. Il video.

Le gaffe a La Ruota della Fortuna non sono mai mancate, soprattutto nell’epoca d’oro del programma condotto da Mike Bongiorno. Oggi, con il ritorno del game show su Canale 5 con Gerry Scotti, il passato torna a far sorridere anche le nuove generazioni, grazie a un video diventato virale su TikTok.

Il successo del programma oggi condotto da Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna, ora condotta da Gerry Scotti, ha riacceso l’entusiasmo del pubblico, richiamando alla mente momenti iconici come quelli pubblicato in video su TikTok da Striscia la Notizia. Il programma ha conquistato la fascia dell’access prime time, facendo volare Canale 5 al 23,6% di share nella fascia oraria 20:40-21:50, superando Rai1, che si ferma al 21,5%.

Questo dato dimostra come La Ruota della Fortuna sia riuscita a riportare il pubblico Mediaset sull’ammiraglia, attirando spettatori da Italia 1, Rete 4, reti specializzate e persino dalla concorrenza Rai. Il segnale è ormai chiaro: il ritorno del game show storico ha fatto centro.

“Se lei me la dà….”: la clamorosa gaffe dal passato

L’account di TikTok di Striscia la Notizia ha riportato alla luce un momento storico della televisione italiana: una gaffe ripetuta da Mike Bongiorno durante la conduzione de La Ruota della Fortuna, che oggi diverte ancora il pubblico.

Il video pubblicato dal programma satirico mostra il celebre conduttore rivolgersi a una concorrente con la frase: “Se lei me l’ha dà…“, un’espressione che suona come un doppio senso esilarante. Questa battuta involontaria, che serviva semplicemente a chiedere la soluzione del gioco alla concorrente, è diventata un tormentone tra gli utenti dei social.

Ecco, a seguire, il video virale della gaffe: