Interessante intervista a Simona Ventura che si è raccontata a tuttotondo non lasciandosi sfuggire alcune parole molto “accese”.

Protagonista al Grande Fratello, Simona Ventura si sta mettendo in gioco al 100% confermando di essere una assoluta top player del piccolo schermo. Tra attimi di grande polso e momenti di emozione, Suiper Simo si sta comportando alla grandissima. Intervistata da Gente, la conduttrice ha avuto modo di raccontare come sia stato il ritorno a Mediaset e non solo…

Simona Ventura: il passaggio Rai-Mediaset

A Gente, Simona Ventura ha raccontato che l’esperienza al Grande Fratello sia frutto di un ottimo lavoro di squadra. In generale sul suo ritorno a Mediaset, poi, la presentatrice ha detto: “Con la Rai ci siamo lasciati molto bene, con grande stima. Mi hanno dato l’opportunità di andare a Mediaset”, le sue parole molto sincere.

Simona Ventura – www.donnaglamour.it

E ancora sul feeling con la tv di Stato: “Sono stati la mia casa per tanto tempo e so per certo che fanno il tifo per me”, ha raccontato la Ventura. Tornando al GF: “Ascolto tutto quello che mi si dice, poi ho la mia idea, e insieme troviamo sempre una quadra”.

La “frecciatina” a Barbara D’Urso

Nel corso dell’intervista a Gente non è mancato anche un appunto relativo ad un ex volto di Mediaset, ovvero Barbara D’Urso che è tornata in tv mettendosi in gioco a Ballando con le Stelle. In questo senso Super Simo è stata piuttosto chiara: “Sono felice di questo, anche se io ho sempre lavorato e non mi sono mai fermata. Ritengo che siamo tutti e tutte azioni in Borsa. Un periodo toro e un periodo orso (in finanza, ‘toro’ indica un rialzo dei mercati, mentre “orso” segnala un periodo di ribasso o crisi). Per me è sempre stato importante il famoso piano B che mi ha permesso di continuare a lavorare”.