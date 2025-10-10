Giornata speciale in casa di Michelle Hunziker con il doppio compleanno di sua madre Ineke e di sua figlia Sole.

Ha rivelato il suo rapporto con lo shopping e chissà che non abbia fatto un strappo alla regola in occasione del compleanno di sua madre e di sua figlia. Stiamo parlando di Michelle Hunziker che sui social ha voluto dedicare due carinissimi pensieri a mamma Ineke e alla sua piccola Soler in occasione dei rispettivi compleanni, oggi.

Michelle Hunziker e il compleanno di mamma Ineke

Il 10 ottobre è senza dubbio una data importantissima in casa di Michelle Hunziker. Infatti, è il giorno del compleanno di sua madre, la signora Ineke, ma anche di sua figlia, Sole. La svizzera, via social, ha mostrato in che modo abbia festeggiato entrambe. Prima si è partiti con la mamma che ha ricevuto un dolce con candelina e persino una curiosa dedica.

“Auguri mami! Diciamo che con te non mi sono mai annoiata”, ha scritto la Hunziker facendo vedere una storia social dove sua madre, passandole il sale posto in una strana saliera durante il pranzo insieme nel giorno del compleanno, ha ironizzato: “Ne hai toccati tanti”, facendo un evidente riferimento alla forma dell’oggetto in questione.

La festa per Sole

Ben diversi, invece, gli auguri di Michelle per sua figlia Sole. “Amore mio… quanto stai crescendo”, con tanto di scritta “Love” nell’immagine della ragazzina. Poi, come se non bastasse, ecco svelato anche il modo scelto per festeggiare: un pigiama party che vedrà coinvolte, crediamo, non solo le amcihe della giovane ragazza ma anche mamma, sorella e chissà, magari anche la nonna. Staremo a vedere se nelle prossime ore la Hunziker vorrà raccontare meglio la serata per Sole. Ad ogni modo sarà un momento indimenticabile che tutta la famiglia non vede l’ora di vivere.