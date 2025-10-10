“Piango una volta alla settimana”: la confessione che riguarda Damiano David

In occasione dell’anniversario con Damiano David è arrivata una curiosa dedica con annessa confessione da parte di Dove Cameron.

Dopo aver detto, una volta per tutte, la sua sulla fine dell’avventura con i Maneskin, Damiano David è tornato ad essere protagonista ma per argomenti decisamente diversi. Nello specifico per la sua relazione con Dove Cameron che in occasione del loro secondo anniversario da quando stanno insieme si è spinta ad una simpatica ma dolce confessione.

Damiano David e la storia con Dove Cameron

Stanno insieme ormai da due anni e la loro relazione, a quanto pare, procede spedita senza alcun intoppo. Stiamo parlando, naturalmente di Damiano David e Dove Cameron che da quando sono usciti allo scoperto non hanno mai nascosto di aver trovato un bellissimo equilibrio nello stare uniti e innamorati come non mai.

A conferma di questo, le poche dichiarazioni ma sempre molto precise, sincere e sentite con cui hanno sempre ribadito di aver trovato l’uno nell’altra ciò che desideravano. E così, in occasione dei due anni di storia, ecco una bellissima dedica apparsa sui social.

La dedica e la confessione

Dove ha condiviso un post Instagram con tanto di carosello di immagini insieme al suo Damiano scrivendo nella didascalia: “I due anni migliori della mia vita. Piango almeno una volta a settimana perché la vita è diventata così bella ora che ci sei tu. Ti amo in un modo che le parole non potranno mai descrivere, ma non smetterò mai di provarci. Buon anniversario amore mio”. Parole al miele che hanno descritto al meglio il rapporto tra i due che a quanto pare è destinato a durare ancora a lungo. Lo stesso David ha poi ripreso il post aggiungendo nelle sue stories: “La cosa più bella dell’essere vivi”. Staremo a vedere se ci saranno evoluzioni prossimamente.