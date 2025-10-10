Grande Fratello: tre foto pubblicate spiazzano tutti, ecco perché

Un curioso post social del Grande Fratello ha spiazzato tutti i fan del reality. Tre foto molto particolari hanno generato tante reazioni.

Nelle scorse ore ha fatto tanto parlare un misterioso biglietto pieno di errori. Ora, invece, a destare l’attenzione dei fan del Grande Fratello è stato un post social pubblicato proprio dall’account ufficiale della Casa più spiata d’Italia dove sono state mostrate tre foto relative agli opinionisti di questa edizione: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli.

Grande Fratello: le tre foto pubblicate

Dando uno sguardo al profilo Instagram del Grande Fratello, come accade ogni giorno, anche oggi sono stati condivisi diversi contenuti. Uno di questi ha destato tanta curiosità. Il GF ha optato per pubblicare un post con tre foto relative non ai concorrenti ma ai tre opinionisti: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli.

Fin qui niente di strano, se non fosse che le immagini hanno messo a confronto i tre personaggi adesso rispetto a quando avevano preso parte al reality come concorrenti. “C’è chi sale, chi scende… chi torna”, ha scritto nella didascalia sempre il GF facendo riferimento ai cambiamenti fisici e appunto al ritorno dei tre nelle vicende del reality.

Le reazioni

Dopo la pubblicazione delle foto, tantissimi utenti sono rimasti spiazzati dalla “sorpresa” del GF. Nelle tre immagini è stato possibile vedere come i tre opinionisti siano cambiati nel corso del tempo. Chi è cresciuto anche fisicamente, chi, invece, è rimasto più o meno lo stesso ma con qualche anno in più. A guadagnarsi i complimenti più importanti Cristina su tutti che, secondo la maggioranza di chi ha commentato sarebbe diventata ancora più bella. Chissà cosa ne penseranno i diretti interessati nel rivedersi così tanti anni dopo e con vesti decisamente diverse.