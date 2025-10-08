“Ci odiamo, l’amore è finito…”: Damiano David sbotta sui Maneskin

Damiano David emoziona Milano con il suo tour solista e spiega il vero motivo dietro la scelta di cantare da solo.

Sul palco dell’Unipol Forum di Milano, Damiano David ha scelto di raccontarsi con onestà, affrontando apertamente uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: la sua decisione di esibirsi da solo senza i Maneskin.

Il concerto, parte del suo tour mondiale “Funny Little Fears Dreams”, è stato un successo di energia e introspezione, ma anche un’occasione per il cantante di mettere ordine nei pensieri e raccontare la verità dietro la sua scelta artistica. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

“Il problema non erano i Maneskin, ma io”

“Canto da solo non perché con i Maneskin ci odiamo, l’amore è finito o stro***te del genere. Volevo capirmi meglio” ha dichiarato davanti al pubblico, con il tono diretto che da sempre lo contraddistingue.

Durante un momento di pausa tra una canzone e l’altra, Damiano ha voluto chiarire le motivazioni che lo hanno portato ad avviare un percorso solista, lontano – almeno per ora – dalla band che lo ha reso celebre in tutto il mondo.

Måneskin

“Per tantissimo tempo la mia vita è stata perfetta, o almeno così sembrava. Ma a un certo punto qualcosa si è rotto dentro di me. Sentivo di non essere capito in ciò che volevo trasmettere, e questo non ha niente a che fare con gli altri componenti della band. Era una cosa solo mia“, ha spiegato il cantante.

Poi ha aggiunto: “Non mi serviva cambiare gruppo o persone, ma capire me stesso. Non perché l’amore fosse finito o ci odiassimo, ma perché dovevo risolvere qualcosa che riguardava solo me“.

Una nuova fase personale e artistica

Damiano ha definito questo progetto solista come un atto di rinascita.

“Scrivere questo disco mi ha aiutato a capire che la mia idea di perfezione non coincideva con quella che vivevo. Era l’’dea di qualcun altro, non la mia. Adesso ho 26 anni e sto ancora cercando, ma mi sento più vicino a ciò che voglio davvero” ha raccontato.

Sul palco, elegante e intenso, ha mostrato una sicurezza nuova e un approccio più intimo alla musica. I fan lo hanno accolto con affetto, consapevoli che questa pausa non è una rottura, ma un momento di crescita.