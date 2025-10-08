Fiorello torna in TV: spunta il “piano” per riportarlo in Rai. Cosa succede

Fiorello potrebbe riportare “La Pennicanza” in TV su Rai 2, in una seconda serata tutta da ridere: le ultime indiscrezioni.

Si fa sempre più concreta la possibilità di rivedere Fiorello in televisione, questa volta nella seconda serata di Rai 2. Dopo il clamoroso successo di “Viva Rai2!“, lo showman siciliano sarebbe pronto a tornare con una nuova sfida: portare in TV il suo programma radiofonico “La Pennicanza“, già cult su Rai Radio 2. L’indiscrezione, riportata da Hit su Affari Italiani, ha acceso subito la curiosità dei fan e l’interesse dei vertici Rai, intenzionati a rilanciare la rete con contenuti originali e di qualità.

Il ritorno di Fiorello in TV con La Pennicanza

“La Pennicanza” è già un piccolo fenomeno radiofonico, grazie al suo tono leggero, alle battute fulminanti e agli ospiti di spicco che affiancano Fiorello e il suo team. La formula, adattata per la TV, potrebbe diventare uno show capace di sorprendere e fidelizzare il pubblico notturno.

Secondo le prime anticipazioni, la trasmissione potrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì alle 23:30, una fascia oraria spesso trascurata ma perfetta per lo stile ironico e spontaneo di Fiorello. L’obiettivo della Rai è chiaro: rafforzare la seconda serata con un volto capace di unire pubblico giovane e adulto, e nessuno meglio di Fiorello può farlo.

Rosario Fiorello – www.donnaglamour.it

“Non escludo nulla, ma prima voglio capire se ho ancora le energie per far ridere anche dopo mezzanotte” avrebbe scherzato Fiorello in una conversazione informale, lasciando intendere che la decisione finale non è ancora stata presa. Tuttavia, le trattative sembrano già in fase avanzata, e l’entusiasmo a Viale Mazzini è palpabile.

La Rai punta ancora su Fiorello per rilanciare la rete

Dopo aver rivoluzionato il modo di fare intrattenimento del mattino, Fiorello potrebbe ora reinventare anche la seconda serata, offrendo uno show fresco e intelligente. L’idea di portare “La Pennicanza” in TV nasce dal desiderio di dare continuità al suo stile inconfondibile, tra improvvisazione e ironia.

Se il progetto dovesse concretizzarsi, “La Pennicanza” potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento del palinsesto notturno di Rai 2. Intanto i fan restano in attesa, sperando che Fiorello dica presto di sì.