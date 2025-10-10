“È folle”: la confessione privata di Michelle Hunziker

In occasione di una interessante intervista, Michelle Hunziker ha parlato di moda ma non ha potuto far mancare alcuni passaggi molto personali.

Non solo la strana lite per strada di cui si è parlato di recente. Michelle Hunziker è sempre sulla bocca di tutti vista la grande popolarità e il grande successo ottenuto nel corso della carriera. Una carriera dove lo stile e la moda non sono mai mancati. In questo senso la svizzera è stata intervistata da Vanity Fair dove non sono passati inosservati dei passaggi sulla sua famiglia e le sue figlie.

Michelle Hunziker e il rapporto con la moda

La celebre Michelle Hunziker è stata scelta come volto di Marco Tozzi, brand di accessori dallo stile contemporaneo con un approccio versatile e accessibile alla moda. In occasione della presentazione della nuova collezione Autunno-inverno 2025 del marchio. In questo senso è stata intervistata da Vanity Fair spiegando quale sia stato il suo rapporto negli anni con la moda.

“A causa del lavoro che faccio il mio stile si è evoluto molto nel corso degli anni. La moda mi incuriosisce molto, è un settore molto importante per l’economia italiana. Giocare con abiti e accessori, poi, è divertente perché hanno il potere di modificare il tuo stato d’animo, facendoti sentire a tuo agio”, ha rivelato la svizzera.

“Sin da quando sono bambina, sono stata abituata da mia mamma a vestirmi in modo curato anche per andare al mercatino. Lei era sempre impeccabile, chic e profumatissima e mi ha insegnato a prendermi cura di me. Ancora adesso, per me è inconcepibile uscire in tuta: indosso l’abbigliamento sportivo solo quando faccio esercizio”.

La rivelazione sulle figlie e lo shopping

Il passaggio personale si è poi sviluppato e allargato chiamando in causa anche le sue figlie più piccole. “Ciascuna ha la propria personalità e gusti diversi ma tutte vengono immancabilmente fare ‘shopping’ nel mio guardaroba! Ci sono volte in cui mi devo preparare e siamo tutte li, è folle. Sole, che ha quasi dodici anni, la mattina viene a vestirsi da me, come se fosse in un negozio. Oltretutto porta il mio stesso numero di scarpe quindi può attingere anche da lì”.

Proprio sullo shopping, però, la Hunziker ha ammesso: “Se amo fare acquisti? Non esattamente. Sul set, ovviamente, mi cambio in continuazione motivo per cui lo shopping non mi diverte tanto perché lo associo al lavoro. Vado due volte l’anno, rigorosamente da sola, e in boutique, quando mi vedono arrivare, sono sempre tutti molto felici perché acquisto tutto ciò che potrebbe servirmi in un solo round”.