Un messaggio ricevuto da parte di Barbara D’Urso relativamente a Ballando con le Stelle avrebbe fatto arrabbiare Mediaset. Ecco perché.

Sta portando piano piano fuori la giusta dose di rabbia e di “fuoco” come ha detto lei stessa. Stiamo parlando di Barbara D’Urso che si è rimessa in gioco a Ballando con le Stelle facendo molto parlare di sé. Anche in queste ore, infatti, Carmelita è stata indirettamente coinvolta dopo un messaggio ricevuto che avrebbe creato dei “malumori” in Mediaset.

Barbara D’Urso e il messaggio ricevuto su Ballando

Impegnata a Ballando con le Stelle su Rai 1 in coppia con Pasquale La Rocca, Barbara D’Urso dopo le prime puntate sta piano piano iniziando ad aprirsi e a prendersi qualche rivincita. In questo senso, dando uno sguardo ai pareri del mondo social, in tantissimi la stanno sostenendo. In questo senso, dopo l’ultima esibizione, è arrivato un messaggio inaspettato.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle con Pasquale La Rocca – www.donnaglamour.it

A commentare l’esibizione ricondivisa su Instagram di Carmelita a Ballando è stato il marito di Simona Ventura, Giovanni Terzi, che si è complimentato con la D’Urso: “Coreografia strepitosa. Pasquale La Rocca over the top e Barbara D’Urso eccezionale. Mi chiedo se la giuria guardi un programma diverso quando ballate voi”.

“Malumori in Mediaset” sul messaggio di Terzi

A seguito delle parole di Terzi, stando all’indiscrezione riportata da Affaritaliani, in casa Mediaset non sarebbero stati così felici: “Un po’ di malumore dalle parti di Mediaset circa questo messaggio di giubilo del marito di Simona Ventura, soprattutto verso un programma, Ballando con le stelle, non molto amato dall’azienda di Cologno Monzese”, si legge. “Non fosse altro perché da sempre da del filo da torcere al programma in onda su Canale 5 in contemporanea, ovvero Tu si que vales. In aggiunta il messaggio di giubilo è rivolto proprio a Barbara D’Urso, conduttrice che è stata messa alla porta da Mediaset qualche anno fa e secondo quanto si intuisce, poco amata da azienda e artisti che vi lavorano […]”. Sarà davvero così? Staremo a vedere se ci saranno risvolti.