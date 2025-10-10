Pamela Camassa, prima “uscita” da single dopo l’addio a Bisciglia: il video

Tornata single dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia, ecco la prima uscita pubblica di Pamela Camassa. Le immagini.

Si sono lasciati e lo hanno fatto di comune accordo dopo tanti anni di relazione. Stiamo parlando di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Proprio la donna è stata protagonista in queste ore della prima “uscita” da single dopo l’annuncio dell’addio dal presentatore di Temptation Island. Sui social, la diretta interessata ha mostrato anche qualche immagine.

Pamela Camassa: fine della storia con Filippo Bisciglia

Con poche parole a fine settembre 2025, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno comunicato la fine della loro relazione. Tramite una storia su Instagram, i due avevano spiegato: “È da un po’… Dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse, pur volendoci bene”. La ormai ex coppia aveva anche aggiunto di volersi bene e di voler appunto separare “il nostro cammino”.

Pamela Camassa – www.donnaglamour.it

Adesso, a distanza di una decina di giorni da quell’annuncio, ecco la donna alla prima “uscita” da single che è stata documentata sui social con tanto di video…

La prima “uscita”: il video

La Camassa, infatti, sui social ha mostrato cosa abbia fatto in queste ultime ore. La donna è stata scelta dal marchio “Mimì et Mamà Alta Sartoria” per la presentazione della nuova collezione che ha visto una sfilata andare in scena a La Ménagère, nel centro di Roma. Pamela ha optato per condividere in video che la ritrae con un look mozzafiato che ne metteva in risalto le lunghe gambe, molto apprezzate a giudicare dai vari commenti social. “Sei bellissima Pami”, “Che gambe cavolo”, hanno detto alcuni fan. Sempre con il sorriso, la donna ha deciso di optare per un nuovo inizio dopo la delusione in amore. La speranza è che possa presto stare al meglio e ripartire come si deve anche in tema cuore.