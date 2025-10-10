Il principe William scoppia a piangere davanti a tutti: nessuno l’aveva visto così

Il principe William si commuove in Galles ascoltando la storia di una donna che ha perso il marito per suicidio.

Momenti di intensa emozione per il principe William durante una visita ufficiale in Galles dedicata alla salute mentale. L’erede al trono britannico, da sempre impegnato su questi temi insieme alla moglie Kate Middleton, si è commosso ascoltando la testimonianza di Rhian Mannings, una donna che ha perso il marito per suicidio. Le immagini, diffuse dalla BBC, mostrano un William visibilmente turbato, con le lacrime agli occhi, mentre cercava di mantenere la calma davanti al racconto straziante della donna.

Principe William commosso

L’incontro si è svolto a Cardiff, nella casa di Mannings, in collaborazione con il National Suicide Prevention Network, organizzazione che offre sostegno alle famiglie colpite da tragedie simili.

In quell’occasione, la Royal Foundation del principe ha annunciato una donazione di un milione di sterline per finanziare nuovi progetti di prevenzione dei suicidi nel Regno Unito, confermando l’impegno concreto della coppia reale in questo delicato ambito.

Durante la conversazione, Rhian Mannings ha raccontato al principe il dolore di chi resta e la difficoltà di convivere con il senso di impotenza.

Quando William le ha chiesto cosa direbbe se potesse rivolgersi ancora a suo marito, la donna ha risposto con voce rotta: “Mi piacerebbe sedermi di fronte a lui e chiedergli: perché non sei venuto da me?“. Quelle parole hanno lasciato il principe in silenzio per alcuni secondi, con gli occhi lucidi e un groppo alla gola. Un momento di silenzio carico di significato, che ha rivelato tutta la sensibilità dell’erede al trono verso una sofferenza tanto comune quanto invisibile.

🗣️ ‘Why didn’t you speak to me?’



A widow’s heartbreaking words leave the Prince of Wales on the verge of tears in a conversation marking World Mental Health Day



Watch and read the full story by @victoria_ward👇🏻https://t.co/CJJawXXE0C pic.twitter.com/GLRCF6pXUA — Telegraph Royal Family (@TelegraphRoyals) October 10, 2025

L’impegno di William e Kate

William e Kate Middleton da anni promuovono progetti legati alla salute mentale, rivolti in particolare ai giovani e alle famiglie. La scena avvenuta in Galles ha ricordato al pubblico quanto la loro battaglia sia personale e sincera.

L’immagine del principe commosso, trasmessa in diretta dalla BBC e diffusa rapidamente sui social, ha toccato milioni di persone in tutto il mondo.