Selvaggia Lucarelli ha detto “no” al Grande Fratello: svelati i suoi motivi

Selvaggia Lucarelli racconta i motivi del suo “no” al Grande Fratello e la scelta di restare a Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli ha svelato i motivi che l’hanno portata a rifiutare il ruolo di opinionista al Grande Fratello, preferendo continuare come giurata a Ballando con le Stelle. La giornalista, sempre schietta e ironica, ha raccontato la sua scelta durante la conferenza stampa di “RIP – Roast In Peace“, il nuovo show di Prime Video, rispondendo con il consueto sarcasmo alle domande dei giornalisti.

“Il no al Grande Fratello? I no importanti sono altri”

Intervistata da SuperGuida TV, Selvaggia Lucarelli ha spiegato che la proposta di Mediaset è arrivata in un momento poco opportuno, a ridosso dell’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

“L’offerta è arrivata molto tardi, molto a ridosso dell’inizio di Ballando con le Stelle. E quindi in qualche modo non ne abbiamo neanche discusso. Abbiamo capito entrambi – io e chi me l’ha fatta – che i tempi erano un po’ sbagliati” ha dichiarato.

Selvaggia Lucarelli al Teatro del Casinò di Sanremo per “Dopo Il Festival Tutti Da Me” durante la 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Con la sua consueta ironia, ha poi aggiunto: “Il no al Grande Fratello? A parte che i no che pesano sono altri nella vita… mettiamo fine al conflitto israelo-palestinese? No? Quello è un no che pesa, non il mio“.

Fedeltà a Ballando con le Stelle e porte ancora aperte

Lucarelli ha sottolineato anche la volontà di non abbandonare il programma di Rai 1, dove da dieci anni ricopre il ruolo di giurata: “Sono felice di fare questo programma e poi, se ci saranno altre decisioni da prendere, lo si farà con calma l’anno prossimo“.

La conduttrice Milly Carlucci, dal canto suo, ha accolto con entusiasmo la scelta di Selvaggia, esprimendo soddisfazione per poter continuare a collaborare con lei.