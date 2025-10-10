Samuele Cavallo si racconta tra Tale e Quale Show, Un posto al sole e il sogno di Sanremo: “Con il brano giusto”.

Dalla soap più amata della Rai al palco più imitato d’Italia: Samuele Cavallo sta vivendo un momento d’oro. L’attore pugliese, volto di Un posto al sole e ora protagonista di Tale e Quale Show 2025, ha conquistato il pubblico con la sua versatilità, aggiudicandosi anche la vittoria nella seconda puntata del programma.

La strada verso il successo

“Non pensavo fosse così impegnativo, ma ogni giorno è una scoperta” racconta Samuele Cavallo parlando dell’esperienza a Tale e Quale Show. Lo vediamo divertirsi, travestirsi, cantare e interpretare, ma dietro la leggerezza del format c’è un lavoro intenso fatto di ore di trucco e studio.

“Non è solo canto, bisogna entrare nei connotati dell’artista, nei suoi gesti, nei suoi sguardi. Il complimento più bello è quando ti dicono ‘me l’hai ricordato’” spiega l’attore.

La vittoria nei panni di Benson Boone ha rappresentato una sorpresa: “Beautiful Things è un brano difficilissimo, e lui è un artista incredibile. Aver vinto con la sua interpretazione è stata una grande emozione“. Nonostante il clima competitivo, Samuele preferisce vivere l’esperienza come una sfida personale: “Non la vivo come una gara. L’obiettivo è far divertire il pubblico, proprio come ci insegna Carlo Conti“.

Da Samuel Piccirillo a Sanremo: i sogni di Samuele Cavallo

Il pubblico lo conosce soprattutto come Samuel Piccirillo, il personaggio che interpreta dal 2019 in Un posto al sole. “Mi piacerebbe che si scoprisse di più del suo passato, non solo i siparietti comici. È un uomo semplice, ma con sentimenti profondi“.

Nel suo percorso, Samuele non dimentica il legame con il padre, scomparso anni fa, che considera il suo “ponte” verso la soap di Rai3: “Lui guardava solo Un posto al sole quando era in viaggio per lavoro. Mi piace pensare che ci sia stato un po’ il suo zampino“.

Oggi, oltre a essere attore, Samuele continua a scrivere musica e sogna di portare un suo brano al Festival di Sanremo: “Mi piacerebbe farlo ascoltare a Carlo Conti, ma deve essere quello giusto. In Italia o sei attore o sei cantante, ma io voglio solo essere Samuele, con tutta la mia passione per questo mestiere“.