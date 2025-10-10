Francesca Fagnani parte col botto: iniziate le registrazioni di Belve, le indiscrezioni

Francesca Fagnani torna con Belve su Rai 2: tra gli ospiti Adriano Pappalardo e Simone Susinna, l’indiscrezione.

La nuova stagione di Belve è pronta a tornare in prima serata su Rai 2 e, come sempre, promette scintille. Francesca Fagnani ha già cominciato le registrazioni delle puntate, e dalle prime indiscrezioni emergono nomi che faranno parlare. Due tra gli ospiti confermati sono un noto cantante e un attore molto amato dal pubblico. Le anticipazioni preannunciano un’edizione ricca di confronti intensi, domande dirette e momenti imprevedibili.

Adriano Pappalardo a Belve: “Ha gridato anche stavolta”

A svelare il primo nome è stato Davide Maggio, che ha raccontato un retroscena curioso: “Questo pomeriggio Francesca Fagnani ha lasciato gridare Adriano Pappalardo. Il cantante sarà, infatti, uno degli ospiti della prossima stagione del programma di Rai 2: l’intervista è stata registrata poche ore fa e andrà in onda in una delle cinque puntate previste, a partire da martedì 28 ottobre in prima serata“.

Adriano Pappalardo – www.donnaglamour.it

Il ritorno di Pappalardo in un contesto così diretto promette momenti memorabili. Con la sua energia travolgente e il carattere senza filtri, l’artista sembra perfettamente in linea con lo spirito del talk-show di Francesca Fagnani, che ha fatto del confronto schietto e delle domande scomode il suo marchio di fabbrica. Non è difficile immaginare che il dialogo tra i due sarà uno dei più commentati della stagione.

Simone Susinna e le altre star attese a Belve

Accanto a Pappalardo, sul celebre sgabello di Belve siederà anche Simone Susinna.

Attore e modello, conosciuto per i suoi ruoli in produzioni Netflix e per la partecipazione a L’Isola dei Famosi, Susinna porterà un tocco di freschezza e fascino alla trasmissione. La sua intervista sarà l’occasione per scoprire nuovi aspetti della sua carriera e della sua vita personale.

Ma non è tutto: tra gli altri ospiti già confermati figurano Belen Rodriguez e Isabella Rossellini, mentre tra i nomi in trattativa circolano quelli di Rocio Muñoz Morales, Barbara d’Urso, Fabio Fognini, Teo Mammucari e Paolo Bonolis.