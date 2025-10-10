Annalisa parla dei 40 anni e dei giudizi sui social: “Volevo solo piangere, ma oggi ho imparato a conviverci”.

Annalisa torna a pubblicare nuova musica con il suo nuovo album “Ma io sono fuoco”, un progetto che arriva all’alba dei suoi 40 anni. Un traguardo importante che ha anche portato a inevitabili riflessioni sulla vita e sul successo raggiunto. In un’intervista al Corriere della Sera, la cantante si è aperta svelando i suoi pensieri e i suoi sentimenti sull’ingresso negli “anta”. Scopriamo che cosa ha detto.

Annalisa, tra fragilità e consapevolezza: “I 40 anni mi hanno spiazzata”

Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, Annalisa avrebbe voluto spegnere le candeline lontano da tutto. “Sarei voluta rimanere a casa a piangere tutto il giorno” confessa con sincerità. La cantante racconta di aver vissuto quel traguardo con emozione ma anche con un velo di malinconia.

Annalisa – www.donnaglamour.it

“Ho sempre cercato di non dare peso ai decenni, di vivere la vita come un flusso continuo. Non mi sento diversa dall’anno scorso, ma tutti mi chiedevano come mi sentissi e mi è venuta l’ansia” ammette.

Per festeggiare ha scelto la semplicità: una cena in un ristorante in Val Bormida con il marito e i genitori, lontana dai riflettori. Un momento intimo, in linea con la sua natura riservata, che riflette la volontà di restare autentica in un mondo dove tutto sembra dover essere esibito.

“Sui social manca empatia”: lo sfogo

Annalisa non nasconde di aver sofferto per i giudizi, soprattutto quelli superficiali che popolano i social.

“All’inizio della carriera mi pesava, ma oggi ci convivo” spiega. “Il punto è la superficialità dei commenti, la leggerezza con cui si giudica senza pensare che dall’altra parte c’è una persona reale” ha dichiarato.

La cantautrice osserva con lucidità la deriva dei tempi moderni, dominati da giudizi istantanei e da un’esposizione costante. “Vedo una tendenza a creare verità assolute e a limitare gli altri nella loro vita privata” dice.