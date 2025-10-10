Clizia Incorvaia festeggia 45 anni: torta, candeline e la dolce sorpresa di Paolo Ciavarro dopo la mezzanotte.

Clizia Incorvaia ha spento 45 candeline, ma la festa è cominciata con qualche ora d’anticipo. L’influencer siciliana, amatissima sui social e volto noto della televisione italiana, ha celebrato il suo compleanno subito dopo la mezzanotte insieme al marito Paolo Ciavarro. Un mini party casalingo, intimo ma curato in ogni dettaglio, ha reso speciale il passaggio di Clizia nel nuovo anno d’età. A farle la sorpresa è stato proprio Paolo, romantico più che mai, che ha organizzato tutto in gran segreto per festeggiare la moglie con un gesto semplice ma pieno d’amore.

“Hai ancora la verve dei vent’anni”: le parole di Clizia sui social

Davanti a una torta a due piani, interamente ricoperta di panna e decorata con cuoricini e fiocchetti rossi, Clizia ha scherzato con i fan. Prima ha posizionato sul dolce due candeline che formavano il numero 25, poi ha aggiunto quelle “giuste”, ironizzando sulla propria età.

“Dentro non li senti affatto” ha scritto sui social, sorridendo davanti alla torta e condividendo alcuni scatti del momento.

Nella didascalia che accompagna le immagini, Clizia Incorvaia ha voluto riflettere sul passare del tempo, regalando ai suoi follower un messaggio pieno di consapevolezza e positività. “All’improvviso hai 45 anni. E ti assale quel pensiero: quando è successo che tutto è passato così in fretta? Dentro non li senti affatto: hai ancora la verve dei vent’anni, la stessa voglia, la stessa scintilla” ha scritto l’influencer.

La sorpresa di Paolo Ciavarro: rose rosse e tenerezza

A rendere ancora più romantica la notte di compleanno ci ha pensato Paolo Ciavarro, che ha regalato alla moglie un grande mazzo di rose rosse a gambo lungo. L’influencer ha condiviso il gesto nelle sue Stories, commentando con un semplice ma eloquente “Amore mio!“.

Paolo, che compirà 34 anni il prossimo 22 ottobre, è il padre del loro figlio Gabriele, di quasi quattro anni. Clizia è anche mamma di Nina, 10 anni, avuta dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina.