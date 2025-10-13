Andrea Delogu parla dell’ex Luigi Bruno: la sua reazione non passa inosservata

Alcune parole di Andrea Delogu sulla fine della storia con l’ex, Luigi Bruno, non sono passate inosservate al diretto interessato. La reazione.

Protagonista nel caso di Ballando con le Stelle 2025, Andrea Delogu ha deciso di mettersi in gioco a tuttotondo. La nota conduttrice e speaker lo sta facendo anche raccontandosi nel profondo. Nel corso dell’ultima puntata, a conferma di questo, la donna ha parlato della fine della relazione con l’ex, Luigi Bruno. Proprio il ragazzo ha “reagito” a certe confessioni.

Andrea Delogu e l’emozione parlando dell’ex

“La mia relazione è finita da poco, si è finita”. Sono state queste alcune delle prime parole con cui Andrea Delogu ha parlato a Ballando con le Stelle 2025 della sua relazione finita con l’ex, Luigi Bruno. La donna ha optato per aprire il proprio cuore nel corso dell’ultima puntata del programma di Rai 1 sottolineando come la ferita sia “ancora fresca”.

Andrea Delogu – www.donnaglamour.it

In questo senso, la donna ha raccontato di aver imparato tanto dalla relazione avuta con Luigi Bruno, una storia, tra le altre cose, che è stata la seconda più lunga della sua vita ma che, adesso, appunto, è terminata.

La reazione di Luigi Bruno

Le confidenze della Delogu non sono passate inosservate neppure al diretto interessato. Infatti, come sottolineato da diversi media che si occupano di gossip e cronaca rosa, sui social è stato possibile osservare la reazione di Luigi Bruno. Il ragazzo non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali e in pubblico dopo la rottura con la Delogu ma ha mandato alcuni “segnali“, almeno sui social. Pare, infatti, che abbia messo like a diversi post della concorrente di Ballando con le Stelle, come quello dove appunto parlava della storia d’amore terminata. Il ragazzo, quindi, sta seguendo la Rossa e, a modo suo, la sta sostenendo. Siamo sicuri che in qualche modo questa “vicinanza” potrà essere gradita dalla donna nonostante tutto.