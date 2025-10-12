“Adesso sto male”: Andrea Delogu ferma tutto e scoppia in lacrime, il video

Momento molto intimo a Ballando con le Stelle per Andrea Delogu che ha avuto modo di raccontare qualcosa di molto personale.

Non sono stati mesi facili per Andrea Delogu dopo la fine della relazione con Luigi Bruno. Dopo aver affrontato le tante critiche per la differenza d’età con l’ex, la storia “si ripete” con alcune insinuazioni che riguardano, ora, il suo partner a Ballando con le Stelle, Nikita Perotti. In questo senso, la donna ha voluto argomentare la situazione aprendosi molto sulla precedente relazione avuta non potendo negare le tante emozioni.

Andrea Delogu e la storia finita con Luigi Bruno

Negli spazi dedicati alle intervista intime a Ballando con le Stelle, Andrea Delogu ha avuto l’occasione di soffermarsi sulla sua situazione personale con particolare focus alla storia finita con l’ex, Luigi Bruno. Spesso criticata per la differenza d’età con il ragazzo, ben 16 anni, la speaker radiofonica e conduttrice ha spiegato come abbia affrontato tutto nel corso degli anni.

Andrea Delogu – www.donnaglamour.it

“La mia relazione è finita da poco, si è finita. Non c’è un’opzione che possa tornare”, ha esordito la Delugo nell’intervista a Ballando. “Sicuramente è stata una storia nascosta per molto tempo, quando è venuta fuori la nostra relazione è chiaro che la differenza d’età ha fatto discutere“. E ancora: “Noi siamo stati insieme quattro anni e mi hanno chiesto solo di quello”.

“Ferma tutto, non voglio piangere”: il video

La Delogu ha continuato il suo racconto spiegando quanto abbia sofferto e imparata da questa storia vissuta: “Io mi sono innamorata di una persona, non di un’età. Anzi, all’inizio ero purtroppo una di quelle persone che si erano bloccate perché la differenza d’età era troppa, 16 anni no… poi però mi sono resa conto che ero una deficiente, perché siamo stati benissimo”. La donna ha spiegato come la relazione con Luigi sia stata “la seconda storia più lunga della mia vita e quella dove ho imparato di più. La storia che mi ha lasciato di più”.

Quasi in lacrime, la conduttrice ha quindi aggiunto: “Per me vale la pena di combattere contro chi dice che è una cosa strana, contro persone a cui non va bene. Per me vale la pena di rimanere anche quando magari vedi che la relazione non sta andando bene. Rimani fino alla fine, finché puoi…”. Ma proprio in questo momento, la Delogu ha ceduto all’emozione: “Ferma tutto, non voglio piangere“, ha chiesto cercando di fermare l’intervista. “Io adesso sto male…”, si è sentito nella fine della clip nella quale la Delogu ha spiegato di non voler ascoltare più le critiche che riguardano anche Nikita Perotti, suo partner nel gioco a Ballando. “[…] Poi a un certo punto chi se ne importa… parlate, io ballo”.