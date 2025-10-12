Alta tensione a ‘Tu Si Que Vales’ su Canale 5 con una gag che non è sembrata poi così serena. Protagonisti anche Bonolis e Ferilli.

Non solo il retroscena dietro le quinte con una presunta “lite” tra Bonolis e Littizzetto. A ‘Tu Si Que Vales‘ è stato tempo di resa dei conti per una concorrente che è tornata sul palco molto adirata soprattutto con Sabrina Ferilli. Dopo l’esibizione è iniziata una gag che, però, non sembra essere stata del tutto gradita dalle parti.

‘Tu Si Que Vales’: l’esibizione di Laura Marchetti

Attimi di ironia ma anche di tensione nel corso dell’ultima puntata andata in onda di ‘Tu Si Que Vales‘ su Canale 5. Protagonista Laura Marchetti, per altro una vecchia conoscenza della trasmissione. La donna ha annunciato la sua performance andando a creare qualche interrogativo nella giuria. “Sono Laura Marchetti, performer multidisciplinare. Farò un’improvvisazione atonale, dodecafonica, secondo il maestro Schönberg, con l’inserimento dell’urlo primordiale e rumori della vita quotidiana […]”, ha detto.

Sabrina Ferilli – www.donnaglamour.it

A quel punto la Marchetti si è presa la scena con i suoi suoni e le urla che hanno portato la giuria e lo studio a ridere. Una situazione che tra la realtà e l’ironia ha portato la diretta interessata a sbottare: “Ma che ridete, ma che ca**o ridete. Ma vaffan****“.

Il palco adesso è tutto per Laura e durante la sua performance… #TuSiQueVales pic.twitter.com/YVcVoEPeDJ — Tú sí que vales (@tusiquevales_it) October 11, 2025

Le reazioni: caos sul palco, il video

In particolare a far arrabbiare la Marchetti è stata Sabrina Ferilli che, in passato, cinque anni prima, sempre nella trasmissione aveva stroncato la sua esibizione: “Cinque anni fa mi ha detto ‘Ao, e che talento c’avrebbe questa?’. Le persone me lo ripetevano per strada! Ora dico io: ‘che talento ha lei? Sa fare l’urlo primordiale?”.

Ad intervenire è stato anche Bonolis: “Non siamo qui per essere presi per i fondelli da lei però!”. Al netto delle risate di Maria De Filippi, il clima è parso più teso del previsto. Indubbiamente qualcosa di programmato poteva esserci, ma siamo sicuri che l’esito finale era questo?