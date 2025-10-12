Fiocco azzurro per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: svelato il nome del baby cobra

Claudia Dionigi ha partorito: è nato il secondo figlio da Lorenzo Riccardi, al suo fianco dal 2019 e suo marito dal 2024.

Fiocco celeste in casa di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: l’influencer ha partorito un bellissimo maschietto, Leonardo Maria Riccardi. Dopo l’arrivo di Maria Vittoria, venuta alla luce nel 2022, la famiglia degli ex volti di Uomini e Donne si è allargata ancora.

Claudia Dionigi ha partorito: l’annuncio

I fan non vedevano l’ora: Claudia Dionigi ha partorito un “baby cobra”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il marito Lorenzo Riccardi hanno accolto in famiglia un bel maschietto. La coppia, insieme dal 2019 e sposata dall’estate del 2024, ha già una bimba, Maria Vittoria, venuta alla luce nel 2022.

Lo scorso maggio, quando la simpatica romana ha annunciato la gravidanza, i follower sono esplosi di gioia. Claudia e Lorenzo, infatti, sono molto seguiti fin dai tempi del programma di Maria De Filippi e sono riusciti a fare breccia nel cuore dei telespettatori con la loro genuinità. Siamo pronti a scommettere che, come accaduto con la primogenita Mavi, anche “baby cobra” diventerà protagonista di alcuni simpatici video sui social.

Claudia Dionigi: i problemi in gravidanza

Adesso che Claudia Dionigi ha partorito, i problemi vissuti durante i primi mesi della gravidanza sono un lontano ricordo. Dopo l’annuncio, l’ex corteggiatrice ha raccontato ai fan di aver vissuto un periodo molto particolare, legato ad alcuni esami particolari che è stata costretta a eseguire.

Ad averla tenuta in un “limbo” è stata soprattutto la villocentesi, una procedura invasiva ma che consente di scongiurare malattie importanti del feto, come la fibrosi cistica e la sindrome di Down. Fortunatamente è andato tutto per il meglio e adesso lei, Lorenzo e la piccola Maria Vittoria possono godersi questa nuova vita a quattro con “baby cobra“.