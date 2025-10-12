Presto mamma della piccola Clara Isabel, Cecilia Rodriguez ha avuto modo di confidarsi a proposito di questa gravidanza tanto cercata.

L’abbiamo vista mostrare con orgoglio il pancione e presto darà alla luce la sua primogenita Clara Isabel. Stiamo parlando di Cecilia Rodriguez che a Cosmopolitan ha avuto modo di raccontare le tappe di avvicinamento alla dolce attesa e anche la grande frustrazione subita non riuscendo in modo naturale ad ottenerla.

Cecilia Rodriguez e la ricerca della gravidanza

Con grande sincerità, Cecilia Rodriguez ha raccontato quanto subito, almeno psicologicamente, nel non riuscire a rimanere incinta in modo naturale. “Non c’era nessuna problematica legata al non rimanere incinta, però non rimanevo incinta”. Ad influire su questo l’agitazione e lo stress dovuto anche all’incidente subito dal padre.

“Ero in ansia, molto in ansia. Mio papà ha avuto un bruttissimo incidente proprio quando ho deciso di iniziare questo percorso, e il ginecologo mi diceva: ‘devi essere serena in questo momento’”. Una volta riuscita a rimanere incinta con la procreazione medicalmente assistita (PMA), Chechu ha detto: “La verità è che volevo che accadesse in modo naturale. Non c’era una problematica specifica che facesse dire che non potesse accadere in modo naturale. Penso che per la donna, ma anche per l’uomo, quando non ci riesci ti senti impotente”.

Come le donne di famiglia

La Rodriguez ha spiegato di essersi sentita in difficoltà visto che il non riuscire a rimanere incinta in modo naturale era una novità in casa sua. “Lo sognavo da tutta la vita. Nessuna donna della mia famiglia ha mai avuto difficoltà. Volevo che succedesse anche a me così, magari un giorno accorgermi di avere un ritardo e scoprire di essere incinta. Sono sempre stata una che ha accettato di lasciarsi sorprendere dalla vita”.

Alla fine, però, come detto, grazie alla PMA Chechu e Ignazio Moser diventeranno genitori ed è quello che conta: “Sono stata fortunata, e adesso siamo qui. La vita mi ha sorpreso lo stesso, anche se in un modo diverso da come avevo immaginato”, ha aggiunto ancora a Cosmopolitan l’argentina.