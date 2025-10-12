Ore di grande tristezza: il terribile annuncio arrivato via social che riguarda Bianca Guaccero e un lutto tragico in famiglia.

Solamente pochi giorni fa si erano vissuti momenti di grande festa. Ora, invece, nella vita di Bianca Guaccero è tempo di fare i conti con qualcosa di veramente drammatico. La nota conduttrice, amatissima dal pubblico, ha perso suo padre Ettore. L’annuncio è arrivato dal Corriere del Mezzogiorno, edizione Bari, e confermato dalla diretta interessata con una storia Instagram emblematica.

Bianca Guaccero: terribile lutto in famiglia

Sono ore di grande tristezza per la famiglia di Bianca Guaccero. La nota conduttrice, molto amata e apprezzata dal pubblico della televisione e dei social, infatti, ha detto addio a suo papà, il signor Ettore, di cui aveva parlato tempo fa proprio sul piccolo schermo, durante la sua passata partecipazione a Ballando con le Stelle.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, edizione Bari, la Guaccero e tutta la sua famiglia hanno dovuto fare i conti con la morte dell’uomo avvenuta a 81 anni. Da quanto si apprende, l’uomo è venuto a mancare nella giornata di venerdì e i funerali si sarebbero tenuti sabato alle 16 nella parrocchia di San Leone Magno di Bitonto.

L’addio sui social

Al momento non sono arrivate notizie particolari in merito a questo terribile lutto che ha colpito la famosa presentatrice tv. La Guaccero, infatti, per ora si è limitata a condividere sui social una storia Instagram piuttosto emblematica che è sembrata confermata la tragica news legata alla morte del padre. Con uno sfondo nero, la bella Bianca ha scritto con grande tristezza: “Ti amerò per sempre”. Poche parole ma abbastanza per comprendere il difficile momento che sta passando. La speranza è che tutta la famiglia riunita possa trovare la forza di superare il lutto e andare avanti nel migliore dei modi.