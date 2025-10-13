Antonella Fiordelisi e la storia con Fratini: “Convivenza? Ecco cosa ne penso”

La conoscenza che è diventata una relazione a tutti gli effetti e i progetti futuri: Antonella Fiordelisi ha parlato della storia con Giulio Fratini.

La storia con Giulio Fratini è stata molto criticata e spesso oggetto di attenzioni anche da parte di qualche “disperata”. Ora, Antonella Fiordelisi ha raccontato a Novella 2000 alcuni retroscena sulla relazione con il noto imprenditore sottolineando come piano piano si stia pensando anche ai progetti futuri.

Antonella Fiordelisi e la relazione con Giulio Fratini

Sono usciti allo scoperto alcuni mesi fa e adesso hanno intenzione di fare sul serio. Stiamo parlando appunto di Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini che dopo essersi conosciuti e piaciuti hanno dato una svolta al loro rapporto. La ragazza ha raccontato cosa li abbia avvicinati: “Sicuramente all’inizio l’aspetto estetico è stato fondamentale, come succede nella maggior parte delle relazioni. Io piacevo a lui, e anche lui mi piaceva perché era un bel ragazzo, però finiva là”, ha spiegato la donna.

Antonella Fiordelisi – www.donnaglamour.it

Con la conoscenza, l’interesse solo fisico è diventato qualcosa di più: “[…] Ho avuto modo di vedere che non è solo bello, ma è anche è un bravo ragazzo, intelligente e ha tante altre qualità. Abbiamo continuato a frequentarci e ad un certo punto è stato ovvio chiedergli: ‘Vabbè, ma adesso chi siamo io e te, cosa facciamo?’”. I due hanno quindi capito che dovevano “stare insieme a tutti gli effetti perché eravamo entrambi gelosi. A quel punto a tenerci uniti non era più solo l’attrazione fisica. C’era già un sentimento. Diciamo che ci siamo fidanzati subito, dopo qualche settimana”.

La convivenza

Attenzione, però, a fare troppi progetti: “Convivenza? lo sono molto cauta. In passato ho convissuto con un mio ex Edoardo. Già stavamo insieme nella casa del Grande Fratello e anche dopo abbiamo condiviso lo stesso tetto, ma pochissimi mesi, due o forse tre, perché poi non è durata. Quello è stato il mio massimo e per questo preferisco affrontare tutto con calma, con cautela”, ha detto la bella Antonella che comunque ha ammesso che le piacerebbe se le cose dovessero andare per il meglio. […] Adesso non è nei miei pensieri perché ognuno fa le cose sue”.