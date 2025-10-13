Ludovica Pagani ed El Shaarawy si sposano: l’anello è da capogiro

Nozze in arrivo per Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy che hanno comunicato la dolce notizia tramite alcune stories social e un post.

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy si sposano. La coppia ha annunciato la lieta notizia sui social con un post che ha trasmeso ai fan tutta l’emozione del momento: “Sì all’amore della mia vita”. Negli scatti condivisi, i due sono apparsi sorridenti e innamorati, con Ludovica che ha deciso di mostrare con orgoglio l’anello di fidanzamento scintillante, simbolo di un legame solido e autentico.

Una bellissima notizia è arrivata in queste ore per due volti molto apprezzati della tv e dello sport: Ludovica Pagani e Stephan El Sharaawy, infatti, hanno annunciato di essere prossimi al matrimonio. Il giocatore, attualmente alla Roma, ha fatto la proposta alla sua dolce metà ricevendo un mega e gigantesco “si” in risposta.

Per Ludovica, influencer e conduttrice molto amata, questo step rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo, dopo tanto tempo ormai vissuto accanto al calciatore in una relazione discreta e lontana dai riflettori. Sin dall’inizio, entrambi hanno scelto di proteggere la loro vita privata, condividendo con i fan solo pochi momenti, ma sempre carichi di significato.

Il rapporto lontano dai riflettori

Il matrimonio rappresenta per lacoppia la coronazione di un sentimento maturo, costruito nel tempo e fondato sul rispetto reciproco. I due hanno sempre dimostrato grande complicità e un legame profondo, capace di resistere alla distanza e agli impegni professionali. Al momento non sappiamo i dettagli di quello che sarà un matrimonio da preparare nei minimi dettagli ma possiamo apprezzare le foto nei momenti della proposta.

A prendersi la scena, oltre ad una evidente emozione da ambe due le parti, un anello mega scintillate mostrato con orgoglio dalla Pagani. L’annuncio, che ha subito fatto il giro del web, ha raccolto tantissimi like e commenti scatenando, in modo positivo, i tifosi della Roma e i seguaci della bella Ludovica. Auguri ragazzi!