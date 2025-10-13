“Quando ca**o voglio io”: Zeudi perde le staffe con i fan, il video della bufera

Lo sfogo di Zeudi Di Palma contro i suoi fan dopo alcune richieste ritenute antipatiche e fastidiose da parte della ragazza. Cosa è successo.

Dopo aver ricevuto diversi regali da parte dei fan, Zeudi Di Palma, con grande sincerità, forse anche troppa, si è trovata al centro della bufera per aver risposto in modo colorito ad alcune domande dei suoi seguaci che le chiedevano se avesse lasciato l’Università e se avesse intenzione di prendere la laurea. Quesiti che hanno visto l’ex Miss perdere le staffe.

Zeudi Di Palma: il rapporto con i fan

Indubbiamente è stata uno dei personaggi più chiacchierati della precedente edizione del Grande Fratello. Zeudi Di Palma, infatti, ha fatto parlare non solo per la sua storia personale ma anche per la sorta di outing dove ha dichiarato di gradire la compagnia sia di uomini che di donna ma, a quanto pare, soprattutto del lato femminile.

Ad ogni modo, la ragazza, grazie anche al suo modo di porsi molto sincero e diretto ha avuto un seguito importantissimo di seguaci che ancora oggi la sostengono e si interessano a lei. Alle volte, però, anche un po’ troppo. La conferma è arrivata nelle ultime ore quando la Di Palma ha perso la pazienza, ancora una volta, per certe domande non gradite.

Lo sfogo sull’Università

È assurdo che dopo tutto il supporto ricevuto,50.000€ in regalo,oltre centinaia di regali costosi,basti una semplice domanda: " quando fai l'università" per far partire un "che palle la faccio quando ca**zo voglio ". Davvero è questo il rispetto che meritano i fan?

Bimba min**ia pic.twitter.com/5JFLsvAmmJ — Grazia 🍓 (@Tigretta62) October 11, 2025

Nel corso di una diretta social, il rapporto odio et amo tra Zeudi e i suoi seguaci ha visto la ragazza arrabbiarsi per le insistenti domande sui suoi studi e il prendersi la laurea. La Di Palma ha sbottato con forza: “Ma due pa**e quando scrivere ‘L’università? L’università?’. Avete rotto le pa**e. La faccio quando ca**o voglio. Io la faccio per cultura personale non per il foglio di carte. Studio e leggo libri ma laurearmi lo faccio quando voglio. Mamma mia quanto rompete. Mette l’ansia, mettete l’ansia. La faccio quando dico io”.

Questo duro commento di Zeudi ha portato la ragazza a ricevere tanti commenti negativi da parte degli stessi seguaci. In molti si sono offesi per i modi, considerando anche come la maggior parte di loro l’abbia sempre sostenuta e supportata in tutto. Vedremo se ci saranno delle “scuse”.