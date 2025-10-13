Il cantante Al Bano Carrisi è tornato a parlare del Festival di Sanremo togliendo qualche sassolino dalle scarpe. Le sue dichiarazioni.

Già qualche settimana fa aveva confermato la propria intenzione di non voler più fare il Festival di Sanremo. Adesso, Al Bano Carrisi ha rincarato la dose togliendosi qualche sassolino dalle scarpe e sottolineando la necessità di avere un pizzico di rispetto per via della sua importante carriera che lo ha portato a maturare una decisione importante.

Al Bano e Sanremo

Assente dal Festival di Sanremo da diversi anni, non è certo un segreto che in precedenza Al Bano Carrisi abbia tentato di rientrare nella lista dei big. Il cantante di Cellino San Marco ha spesso spiegato di aver avuto “promesse” non mantenute con alcuni dei precedenti direttori artistici della kermesse. Ora, la situazione è cambiata.

Lo stesso Carrisi, infatti, non sembra intenzionato a prendere più parte all’evento. Posizione ribadita anche all’AGI in occasione del Tennis and Friends – Salute e Sport al Foro Italico, dove anche quest’anno ha preso parte come ambasciatore della manifestazione.

La decisione finale

“Non presenterò nessuna canzone”, ha tuonato Al Bano ai microfoni di AGI. “Penso di avere diritto a un pizzico di rispetto per il mestiere che faccio, ma non sto a certi giochetti. È già la seconda volta che sono stato trattato in un certo modo, non ci sto a queste cose“. E a precisa domanda su chi potrebbe essere il futuro conduttore della kermesse, con riferimento anche all’ipotesi De Martino: “Quando si parla di Sanremo, io penso a Pippo Baudo“, ha sentenziato il cantante di Cellino San Marco senza dare spazio ad ulteriori commenti.

Insomma, pare che la decisione finale sia stata presa. Per orgoglio e per rispetto, in primis di se stesso, l’artista ha deciso di mettersi l’anima in pace e di non presentare alcuna canzone per Sanremo. Chissà, però, se una eventuale partecipazione magari come ospite non possa verderlo dire si.